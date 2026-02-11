Prima pagină » Actualitate » Claudiu Năsui: Greva primarilor este despre bani. Dar există o soluție bună pentru România care ar mulțumi pe toată lumea, mai puțin guvernul

11 feb. 2026, 09:19, Actualitate
Claudiu Năsui: Greva primarilor este despre bani. Dar există o soluție bună pentru România care ar mulțumi pe toată lumea, mai puțin guvernul

Claudiu Năsui a susținut că greva primarilor „este despre bani”, însă „există o soluție bună pentru România care ar mulțumi pe toată lumea, mai puțin guvernul”. Fostul ministru al Economiei a susținut că mecanismul pentru a primi bani ca primar ar fi să se pună presiune și „trăgând sfori la partid și în guvern”. 

„Greva primarilor este despre bani. Dar există o soluție bună pentru România care ar mulțumi pe toată lumea, mai puțin guvernul.

Sistemul din România de finanțare a localităților este foarte politizat. Ești conectat la guvern? Primești mai mulți bani. Nu ești? Nu primești bani.

De aceea în fiecare an avem aceeași poveste odată cu legea bugetului. Cu primari care vin la centru și trag sfori ca să primească mai mult.

De aceea domnul Ciucu tot scrie pe facebook că n-are bani nici să treacă strada. Pentru a pune presiune pe domnul Bolojan să primească mai mulți bani.

De aceea toate știrile despre primari care se plâng pe care le vedeți zilele astea.

Pentru că în actualul sistem așa primești mai mulți bani dacă ești primar. Nu făcându-ți treaba de primar cât mai bine. Nu. Ci trăgând sfori la partid și în guvern ca să-ți dea mai mulți bani.

Așa că lumea s-a adaptat la sistem. Și asta fac. La țară lumea alege primari despre care știe că sunt hoți, dacă sunt conectați la București. Un primar al unui oraș a fost ales chiar din închisoare. Nu contează. Pentru că așa primesc banii. Dacă primarul e om onest dar n-are pile la centru, atunci degeaba e onest și nu fură că are un dezavantaj față de alții. Acesta e și motivul pentru care primarii migrează în fiecare ciclu electoral către partidele de la guvernare”, spune Claudiu Năsui.

Claudiu Năsui, despre greva primarilor

„Asta ar însemna să faci reformă”

Fostul ministru al Economiei a expus și care ar putea fi soluțiile, în acest sens.

„Dar care ar fi soluția?

Să fie împărțit tot impozitul pe venit la localități și date fiecărei localități în funcție de numărul de locuitori.

Avantajele ar fi:
1) Finanțarea ar fi nemanipulabilă, obiectivă, predictibilă și clară pentru toată lumea, oricât de conectați ar fi primarii la puterea din guvern.

2) Primarii n-ar mai trebui să tragă sfori pe la guvern. N-ar trebui să migreze către partidele de guvernare ca să aibă o șansă să primească un ban.

3) Primarii ar avea interes să dezvolte localitatea cât mai mult și să atragă cât mai mulți oameni. Pentru că doar așa pot primi mai mulți bani și chiar încasa mai multe taxe locale. Deci s-ar alinia și stimulentele primarilor cu cele ale românilor.

4) S-ar desființa o imensă birocrație unică în UE prin care trebuie să treacă lunar întreprinderile. Știați că, în România, dacă o firmă are puncte de lucru în 20 de localități, trebuie să facă înregistrări fiscale în 20 de locuri, cu 20 de CUI-uri și în fiecare lună trebuie să facă 20 de raportări și încă 20 de ordine de plată diferite? O demență totală care a fost crescută acum câteva luni. În toate celelalte țări din UE, firmele fac o singură raportare și plată lunară sau trimestrială oricâte puncte de lucru ar avea. De ce chinuie statul român astfel întreprinderile? Pentru că guvernul nu știe altfel cum să vireze localităților sumele din impozitul pe venit. Așa că forțează toate întreprinderile să treacă printr-un infern birocratic lunar.

5) Se rezolvă problema primarilor care au locuitori mulți care muncesc în alte localități. În prezent primește banii localitatea unde este locul de muncă, nu unde este domiciliul.

6) Eliminăm toate discuțiile de la legea bugetului despre cine/cât ar trebui să primească. Fără excepții, fiecare primește după numărul de locuitori.
Singurul dezavantaj ar fi că politicienii de la centru își pierd din puterea politică pe care o au asupra primarilor. Sigur, asta e de fapt un avantaj pentru români. Problema e că cei care decid ce sistem implementează sunt politicienii de la centru, iar ei nu vor să piardă putere, ci să și-o sporească.

Primăriilor cărora nu le ajung banii ar putea completa cu taxe locale. Astfel că devine interesul primăriei chiar să le colecteze. Și dacă o primărie tot nu reușește să se încadreze financiar, atunci să se dizolve și să fie comasată cu cele din jur care se susțin. În felul acesta se poate face de jos în sus și faimoasa reorganizare administrativă de care politicienii tot vorbesc, dar nu o fac.

Asta ar însemna să faci reformă. Pentru asta merita să-și asume domnul Bolojan răspunderea în parlament. Din păcate reforma e grea. E mai ușor să tot crești taxele”, a conchis Claudiu Năsui, pe Facebook.

Sursă foto: Mediafax Foto

