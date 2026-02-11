Prima pagină » Știri externe » Cancelarul Austriei cere UE reducerea urgentă a prețurilor la energie: „Industria europeană este sufocată”

Mihai Tănase
11 feb. 2026, 09:19, Știri externe
Cancelarul Austriei cere UE reducerea urgentă a prețurilor la energie: „Industria europeană este sufocată”
Christian Stocker, cancelarul Austriei - Foto: Mediafax foto

Cancelarul Austriei, Christian Stocker, a cerut liderilor Uniunii Europene să ia măsuri urgente pentru reducerea prețurile la energie, avertizând că această problemă afectează grav industria europeană. Stocker spune că energia este principalul factor care frânează economia în majoritatea statelor membre.

Cancelarul austriac, Christian Stocker, a declarat marți că Uniunea Europeană trebuie să acționeze rapid pentru reducerea prețurilor la energie, pe care le consideră principalul obstacol în calea competitivității industriei europene.

„Cea mai urgentă sarcină este reducerea prețurilor la energie. Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană și nicio altă problemă nu afectează simultan atât de multe state membre”, a afirmat Stocker pentru Politico, citat de Mediafax înaintea summitului informal programat în Belgia.

Liderul de la Viena susține că impactul costurilor ridicate la energie se resimte în întreaga Uniune Europeană, afectând atât competitivitatea economică, cât și capacitatea statelor membre de a menține niveluri stabile de producție industrială.

Ungaria și Cehia au cerut UE să renunțe la o parte dintre normele de mediu

Christian Stocker nu este singurul lider european care ridică această problemă. Premierii din Cehia și Ungaria, Andrej Babiš și Viktor Orban, au cerut anterior Uniunii Europene să elimine o parte dintre normele de mediu, pe care le consideră responsabile pentru creșterea prețurilor la energie.

„Abordarea pe care am adoptat-o cu Pactul verde nu a fost cu siguranță durabilă: în Austria, de exemplu, reducerea emisiilor de CO2 se datorează în ultimă instanță în principal scăderii producției”, a mai spus cancelarul austriac.

Liderii europeni urmează să se reunească, joi, în Belgia, într-un summit informal, unde vor încerca să ajungă la un acord asupra unei agende comune menite să relanseze creșterea economică și să consolideze independența economică a Uniunii Europene.

