11 feb. 2026, 08:38, Sport
FC Argeș și CFR Cluj s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei României, iar Rapid București a fost eliminată.

Miercuri se joacă CSM Slatina – FC Metaloglobus București în Grupa A.

Clasamentul grupei acum:

1 FC Argeș 2 2 0 0 5-3 6
2 CFR Cluj 2 1 1 0 6-2 4
3 Rapid 2 1 0 1 5-2 3
4 CSC Dumbrăvița 2 1 0 1 2-5 3
5 Metaloglobus 2 0 1 1 4-5 1
6 CSM Slatina 2 0 0 2 1-6 0

Rezultate Grupa A Cupa României:

CFR Cluj – Rapid București 1-1

Au marcat: Meriton Korenica (66 – penalty), respectiv Alexandru Pașcanu (88).

Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureș); arbitri asistenți: Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe), Cristian Daniel Ilinca (Craiova); al patrulea oficial: Viorel Nicușor Flueran (Craiova)

Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galați); arbitru asistent video: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)

CSC Dumbrăvița – FC Argeș 1-2

Au marcat: Alin Șeroni (77 – penalty), respectiv Kevin Brobbey (54), Jakov Blagaic (60).

Arbitru: Vlad Baban (Iași); arbitri asistenți: Nicolae Bogdan Mociorniță (Băicoi), Gabriel Neagu (Călărași); al patrulea oficial: Darius Florin Iviniș (Zlatna)

„Am pus presiune după ce am luat gol, am avut doi atacanți, am avut șansa de a reveni. Puteam să câștigăm meciul, păcat că nu am jucat așa mai devreme. Terenul a fost foarte rău. Trebuie să ducem mingea mai repede la margine, să venim cu mai multe centrări, să avem prezență în careu. Păcat că am ratat acest obiect, era important pentru toți. Trebuie să ne concentrăm pe campionat, să dăm totul acolo. Am schimbat jucătorii, ne-am uitat la numărul de minute. La jocul nostru a contribuit și terenul”, a declarat Costel Gâlcă, la Prima Sport.

„Doare mult. Nu mi-a plăcut cum s-a jucat, pe un teren foarte greu. E incredibil să joci pe așa teren. Am un prieten medic veterinar de aici din Cluj și mi-a zis că unde se duce el să vaccineze oile arată mai bine. Nu e o scuză asta, dar primul șut pe poartă a fost în minutul 80. Știam de când am văzut terenul cum urma să fie meciul. Din păcate, s-a terminat egal. Am avut la alte meciuri șansa să câștigăm, cu Argeș de exemplu”, a anunțat și Alexandru Pașcanu, jucătorul Rapidului.

ULTIMA ORĂ Miercuri are loc al 5-lea termen în procesul judecătorului CCR, Dacian Dragoș, la Curtea de Apel București
12:01
Miercuri are loc al 5-lea termen în procesul judecătorului CCR, Dacian Dragoș, la Curtea de Apel București
JUSTIȚIE Contul surpriză de 1.000.000 de euro de care Cristina Chiriac, șefa DNA Iași, nu vrea să vorbească. A intrat în cursa pentru Parchetul General
11:45
Contul surpriză de 1.000.000 de euro de care Cristina Chiriac, șefa DNA Iași, nu vrea să vorbească. A intrat în cursa pentru Parchetul General
CONTROVERSĂ Motivul uluitor pentru care Trump a majorat drastic tarifele împotriva Elveției. Președintele american face noi mărturisiri
11:43
Motivul uluitor pentru care Trump a majorat drastic tarifele împotriva Elveției. Președintele american face noi mărturisiri
ACCIDENT Momente de panică pe o șosea din SUA, după ce un avion a aterizat forțat lovind trei mașini aflate în trafic: „Cred că nu vom reuși”
11:40
Momente de panică pe o șosea din SUA, după ce un avion a aterizat forțat lovind trei mașini aflate în trafic: „Cred că nu vom reuși”
STATISTICĂ Județul cu rata de deces cea mai mare din România. De două ori mai multe înmormântări decât botezuri
11:32
Județul cu rata de deces cea mai mare din România. De două ori mai multe înmormântări decât botezuri
DECES Soprana Liliana Dumitrache a încetat din viață. Fosta prim-solistă a Operei Naționale București avea 72 de ani 
11:30
Soprana Liliana Dumitrache a încetat din viață. Fosta prim-solistă a Operei Naționale București avea 72 de ani 

