FC Argeș și CFR Cluj s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei României, iar Rapid București a fost eliminată.

Miercuri se joacă CSM Slatina – FC Metaloglobus București în Grupa A.

Clasamentul grupei acum:

1 FC Argeș 2 2 0 0 5-3 6

2 CFR Cluj 2 1 1 0 6-2 4

3 Rapid 2 1 0 1 5-2 3

4 CSC Dumbrăvița 2 1 0 1 2-5 3

5 Metaloglobus 2 0 1 1 4-5 1

6 CSM Slatina 2 0 0 2 1-6 0

FC Argeș și CFR Cluj, în sferturile Cupei României. Rapid e eliminată. Cum au motivat giuleștenii: „Unde se duce el să vaccineze oile arată mai bine”

Rezultate Grupa A Cupa României:

CFR Cluj – Rapid București 1-1

Au marcat: Meriton Korenica (66 – penalty), respectiv Alexandru Pașcanu (88).

Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureș); arbitri asistenți: Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe), Cristian Daniel Ilinca (Craiova); al patrulea oficial: Viorel Nicușor Flueran (Craiova)

Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galați); arbitru asistent video: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)

CSC Dumbrăvița – FC Argeș 1-2

Au marcat: Alin Șeroni (77 – penalty), respectiv Kevin Brobbey (54), Jakov Blagaic (60).

Arbitru: Vlad Baban (Iași); arbitri asistenți: Nicolae Bogdan Mociorniță (Băicoi), Gabriel Neagu (Călărași); al patrulea oficial: Darius Florin Iviniș (Zlatna)

„Am pus presiune după ce am luat gol, am avut doi atacanți, am avut șansa de a reveni. Puteam să câștigăm meciul, păcat că nu am jucat așa mai devreme. Terenul a fost foarte rău. Trebuie să ducem mingea mai repede la margine, să venim cu mai multe centrări, să avem prezență în careu. Păcat că am ratat acest obiect, era important pentru toți. Trebuie să ne concentrăm pe campionat, să dăm totul acolo. Am schimbat jucătorii, ne-am uitat la numărul de minute. La jocul nostru a contribuit și terenul”, a declarat Costel Gâlcă, la Prima Sport.

„Doare mult. Nu mi-a plăcut cum s-a jucat, pe un teren foarte greu. E incredibil să joci pe așa teren. Am un prieten medic veterinar de aici din Cluj și mi-a zis că unde se duce el să vaccineze oile arată mai bine. Nu e o scuză asta, dar primul șut pe poartă a fost în minutul 80. Știam de când am văzut terenul cum urma să fie meciul. Din păcate, s-a terminat egal. Am avut la alte meciuri șansa să câștigăm, cu Argeș de exemplu”, a anunțat și Alexandru Pașcanu, jucătorul Rapidului.