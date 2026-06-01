Premierul demis, Ilie Bolojan, a lipsit de la CSAT-ul convocat de președintele Nicușor Dan pe 29 mai 2026, după ce o dronă a aterizat pe un bloc din Galați. În aceași zi, șeful Executivului s-a aflat într-o vizită oficială în Republica Moldova pe care nu a înterupt-o. Relația dintre cei doi lideri are rădăcini mai vechi, construite în urma unor proiecte și întâlniri desfășurate în ultimii ani, arată o analiză publicată de Puterea.ro.

Ilie Bolojan a mers în Republica Moldova pentru întrevederi cu președinta Maia Sandu și prim-ministrul Alexandru Munteanu și nu și-a întrerupt vizita pentru a merge la CSAT-ul convocat de președintele României Nicușor Dan pe motiv că trebuie să le prezinte primarilor moldoveni experiența sa privind reforma administrației românești.

„Din păcate ştiţi ce s-a întâmplat cu incidentul cu drona, la Galaţi. E un incident destul de grav, care a avut, din păcate, ca efect lovirea unui bloc de locuinţe, cu rănirea locatarilor din apartamentul respectiv, lucru care este inacceptabil şi este o situaţie pe care am condamnat-o în această dimineaţă”, a transmis premierul la Chişinău, în cadrul discuţiei cu omologul din Republica Moldova.

Istoricul bunelor relații dintre Maia Sandu și Ilie Bolojan

Relația dintre Ilie Bolojan și Maia Sanu s-a consolidat în ultimii ani prin proiecte comune și întâlniri repetate. Unul dintre primele momente datează din februarie 2020, când, la inițiativa lui Ilie Bolojan, a Consiliului Local al municipiului Oradea, a primarului Florin Birta și Consiliul Județean Bihor a fost votată înfrățirea cu Băicoi, sector al municipiului Chișinău.

Ulterior, peste doi ani, în februarie 2022, Consiliul Județean Bihor, condus de Bolojan, și Primăria Oradea, aprobă alocarea a 100.00 de euro pentru Parcul Public Băicoi cu teatru de vară, finanțare comună cu Guvernul Moldovei prin programul „Satul European”, o investiție totală de aproximativ 400.000 de euro.

Ilie Bolojan: Sunt momente când și noi îi putem sprijini pe frații noștri

În august 2022, Ilie Bolojan vizitează șantierul parcului Băicoi, fiind primit de ministrul Andrei Spînu, vicepremierul Maiei Sandu, deputatul Sergiu Lăzărencu și consilierii municipali. Bolojan a declarat atunci că „Așa cum noi am beneficiat de fonduri europene, sunt momente când și noi îi putem sprijini pe frații noștri din Moldova”.

În anul 2023, înte 7-8 ianuarie, Maia Sandu a mers la Oradea cu un zbor de linie TAROM pentru o vizită de 24 de ore, privată și neanunațată de Președința Moldovei. Maia Sandu s-a întâlnit atunci cu Ilie Bolojan și cu primarul Oradei, Florin Birța, și a spus că se află în vacanță. Ulterior, pe 27 martie, de Ziua Unirii Basarabiei cu România, Bolojan a participat alături de președinta Moldovei la inagurarea Parcului Public Băicoi, prima apariție pubică a celor doi oficiali.

Maia Sandu: România și Moldova se sprijină reciproc și construiesc împreună un viitor european

Când a ajuns președinte interimar al României, pe 1 marite 2025, Ilie Bolojan a făcut prima vizită în calitate de șef al statului la Chișinău, unde s-a întâlnit cu Maia Sandu, președintele Parlamentului, Igor Grosu, și premierul Dorin Recean.

Ulterior, la scurt timp după ce a ajuns premier al României, pe 23 august 2025, Ilie Bolojan a făcut prima vizită externă în calitate de prim-ministru tot la Chișinău. Atunci Maia Sandu a declarat că „România și Moldova se sprijină reciproc și construiesc împreună un viitor european”.

Se vehiculează din ce îân ce mai intens ideea de unire dintre România

RECOMANDAREA AUTORULUI: