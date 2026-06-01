Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Nicușor Dan, între UE și Casa Albă. Cristoiu: Dimineață a făcut jocul Bruxelles-ului, după CSAT a fost telefonul din SUA

Nicușor Dan, între UE și Casa Albă. Cristoiu: Dimineață a făcut jocul Bruxelles-ului, după CSAT a fost telefonul din SUA

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Dublu limbaj al Bucureștiului în urma exploziei dronei rusești la Galați. Consiliul de Securitate al ONU se reunește luni, 1 iunie, într-o sesiune specială convocată la solicitarea României, urmare a incidentului de la Galați. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, va lua parte la discuții. Ionuț Cristache și invitatul său, Ion Cristoiu, an analizat în emisiunea Ai Aflat! de luni culisele abordării duale a lui Nicușor Dan. 

Mai ales șeful diplomației SUA, Marco Rubio, ar fi fost de așteptat să aibă o reacție imediată și foarte fermă în acest caz. Întrebat direct într-o conferință de presă despre poziția Statelor Unite pe această temă și dacă NATO va apăra Rlmânia, secretarul de stat de la Casa Albă a evitat orice răspuns.

Nu poți să aperi România de un accident

Reputatul jurnalist a observat că lipsa de poziție a Administrației Trump, în condițiile în care țara noastră a cerut o sesiune specială la ONU, are o explicație foarte simplă. Americanii știu adevărul despre incident.

„Rubio nu avea ce să răspundă pentru că seara a venit domnul președinte și a spus că a fost accident. Nu poți să aperi România de un accident. E ceva în neregulă. Trump, Rubio și Vance nu au reacționat pentru că știu adevărul despre dronă”, a observat invitatul.

Alarma de la Casa Albă

În altă ordine de idei, președintele și-a schimbat poziția inițială față de incidentul cu drona. Dacă într-o primă etapă s-a văzut abordarea Comisiei Europene, ulterior s-a simțit influența americană legată de eventuala activare a articolului 4 din tratatul NATO.

Ion Cristoiu: El dimineață a făcut jocul Bruxellesului, și după-amiază l-a sunat (n.r. – americanii), băi, ești nebun, vrei să activăm articolul 4? Ei știu, domnule Cristache. Dacă nu mai știu americanii ce s-a întâmplat?

Ionuț Cristache: Trebuie să reluăm o idee pe care am spus-o de la început și nu știu dacă s-a înțeles foarte clar. Tot acest tărăboi s-a făcut pentru ca ei să-și mascheze propria lor imbecilitate, propria lor lipsă de reacție.

Vizionați integral emisiunea:

AUTORUL RECOMANDĂ

Cristoiu cere schimbarea lui Nicușor Dan: Președintele e un risc național

Galați. Testul strategic pe care România nu îl trece

Recomandarea video

Mediafax
Hoții au furat o banană din muzeu, iar valoarea ei ajunge la milioane de dolari
Digi24
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona de la Galați era rusească
Cancan.ro
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
SURSE Guvernul Tomac, în impas: Nicușor Dan are voturile, dar refuză sprijinul suveraniștilor
Mediafax
Țara care îți dă banii înapoi dacă stai în ambuteiaj. Regula intră în vigoare de azi
Click
Nadia Comăneci, moment emoționant alături de mama ei. Cum au apărut cele două: „Bravo, mamă, te iubesc”
Digi24
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminatul Gigi Burger, de la Antena 1, pentru cele 11 săptămâni la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Te-ai gândit vreodată că va exista o CAMIONETĂ PORSCHE?
Descopera.ro
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
„Cristalele” spațiu-timpului s-ar putea prăbuși în găuri negre minuscule, propune un studiu recent
FLASH NEWS Un copil de 12 ani a ajuns la spital electrocutat, cu arsuri pe o mare parte din suprafața corpului. Ce s-a întâmplat
17:28
Un copil de 12 ani a ajuns la spital electrocutat, cu arsuri pe o mare parte din suprafața corpului. Ce s-a întâmplat
NEWS ALERT Iranul opreșete negocierile de pace cu SUA în semn de protest, blochează complet Strâmtoarea Ormuz și deschide noi fronturi. Care este motivul
17:02
Iranul opreșete negocierile de pace cu SUA în semn de protest, blochează complet Strâmtoarea Ormuz și deschide noi fronturi. Care este motivul
CONTROVERSĂ Sebastian Ghiță publică documente și susține că dovedesc minciunile lui Irineu Darău. Ministrul ar fi încercat să intervină în favoarea apropiaților
16:58
Sebastian Ghiță publică documente și susține că dovedesc minciunile lui Irineu Darău. Ministrul ar fi încercat să intervină în favoarea apropiaților
RĂZBOI UE vrea să-și asume rolul de negociator în războiul SUA-Iran. Ce propune Kaja Kallas
16:54
UE vrea să-și asume rolul de negociator în războiul SUA-Iran. Ce propune Kaja Kallas
REACȚIE Judecătorii îl avertizează pe Dragoș Pîslaru: „Noua lege a salarizării ar putea provoca un exod din sistemul judiciar”
16:44
Judecătorii îl avertizează pe Dragoș Pîslaru: „Noua lege a salarizării ar putea provoca un exod din sistemul judiciar”
FLASH NEWS Iranul spune care sunt cauzele care întârzie semnarea păcii. SUA și Iran nu au ajuns încă la o poziție comună
16:22
Iranul spune care sunt cauzele care întârzie semnarea păcii. SUA și Iran nu au ajuns încă la o poziție comună

Cele mai noi

Trimite acest link pe