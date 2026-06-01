Dublu limbaj al Bucureștiului în urma exploziei dronei rusești la Galați. Consiliul de Securitate al ONU se reunește luni, 1 iunie, într-o sesiune specială convocată la solicitarea României, urmare a incidentului de la Galați. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, va lua parte la discuții. Ionuț Cristache și invitatul său, Ion Cristoiu, an analizat în emisiunea Ai Aflat! de luni culisele abordării duale a lui Nicușor Dan.

Mai ales șeful diplomației SUA, Marco Rubio, ar fi fost de așteptat să aibă o reacție imediată și foarte fermă în acest caz. Întrebat direct într-o conferință de presă despre poziția Statelor Unite pe această temă și dacă NATO va apăra Rlmânia, secretarul de stat de la Casa Albă a evitat orice răspuns.

„Nu poți să aperi România de un accident”

Reputatul jurnalist a observat că lipsa de poziție a Administrației Trump, în condițiile în care țara noastră a cerut o sesiune specială la ONU, are o explicație foarte simplă. Americanii știu adevărul despre incident.

„Rubio nu avea ce să răspundă pentru că seara a venit domnul președinte și a spus că a fost accident. Nu poți să aperi România de un accident. E ceva în neregulă. Trump, Rubio și Vance nu au reacționat pentru că știu adevărul despre dronă”, a observat invitatul.

Alarma de la Casa Albă

În altă ordine de idei, președintele și-a schimbat poziția inițială față de incidentul cu drona. Dacă într-o primă etapă s-a văzut abordarea Comisiei Europene, ulterior s-a simțit influența americană legată de eventuala activare a articolului 4 din tratatul NATO.

Ion Cristoiu: El dimineață a făcut jocul Bruxelles–ului, și după-amiază l-a sunat (n.r. – americanii), băi, ești nebun, vrei să activăm articolul 4? Ei știu, domnule Cristache. Dacă nu mai știu americanii ce s-a întâmplat?

Ionuț Cristache: Trebuie să reluăm o idee pe care am spus-o de la început și nu știu dacă s-a înțeles foarte clar. Tot acest tărăboi s-a făcut pentru ca ei să-și mascheze propria lor imbecilitate, propria lor lipsă de reacție.

