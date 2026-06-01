Iranul opreșete negocierile de pace cu SUA în semn de protest, blochează complet Strâmtoarea Ormuz și deschide noi fronturi. Care este motivul

Iranul s-a retras din negocierile cu Statele Unite și anunță că discuțiile vor fi reluate după oprirea complete a activităților militare ale Israelului în Fâșia Gaza și Liban, a anunțat luni guvernul de la Teheran prin intermediul agenției Tasnim. Mai mult, iranienii au anunțat blocarea completă a Strâmtorii Ormuz și urmează să aplice aceleași tactici și asupra Bab al-Mandeb.

Această decizie, semnalată de agenția de știri afiliată IRGC, blochează eforturile diplomatice și prelungirea armistițiului cu Statele Unite.

„Având în vedere continuarea crimelor regimului sionist în Liban și ținând cont că Libanul a fost una dintre condițiile prealabile pentru încetarea focului, iar acum această încetare a focului a fost încălcată pe toate fronturile, inclusiv în Liban, echipa de negociere iraniană oprește discuțiile și schimbul de texte prin intermediari”, anunță Tasnim.

Israelul îndeamnă populația din suburbiile Beirutului să-și părăsească casele

Într-o postare pe X, armata israeliană i-a avertizat pe locuitorii din suburbiile sudice ale Beirutului să-și părăsească locuințele înainte de atacurile iminente asupra pozițiilor Hezbollah. Anterior, Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat anterior armatei să atace „ținte teroriste în districtul Dahiyeh din Beirut”.

