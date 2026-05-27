Bolojan întoarce spatele crizei din România și pleacă la Chișinău. Premierul demis merge în Moldova la un eveniment dedicat primarilor de peste Prut

Chiar dacă la București avem o criză politică uriașă, care a dus la dărâmarea Guvernului prin votul covârșitor al Parlamentului, premierul demis Ilie Bolojan întoarce spatele și pleacă la Chișinău. Vineri, 29 mai, liderul PNL va fi în Republica Moldova, acolo unde a răspuns „prezent” invitației de a lua parte la un eveniment dedicat primarilor și administrațiilor publice locale de peste Prut.

Anunțul vizitei lui Bolojan la Chișinău a fost făcut de omologul său, Alexandru Munteanu.

„Rămâne principalul nostru partener”

Reforma administrației publice locale din Republica Moldova și desfășurarea procesului de amalgamare voluntară a primăriilor sunt prioritate 0 pentru Ilie Bolojan în perioada următoare.

Haosul declanșat în România prin noua lege a salarizării, pe care o resping tot mai multe categorii de lucrători sau faptul că țara nu are un Guvern legitim, care să acționeze prin votul direct al majorității românilor, nu par a-l deranja câtuși de puțin pe interimarul Bolojan. În schimb, deși țara arde, premierul demis se declară extrem de atent la situația din Republica Moldova. Din câte se pare, reforma administrației publice locale de acolo necesită prezența sa în persoană.

„Acum vreau să anunț, în premieră, că la acest eveniment, din 29 mai, va participa și prim-ministrul României, Ilie Bolojan, care vine în Republica Moldova, la Chișinău.

România a fost și rămâne principalul nostru partener strategic și un susținător important al dezvoltării comunităților din Republica Moldova. Alături de colegii din România, vom continua discuțiile pe toate proiectele pe care le-am inițiat și, după cum știți, stimați colegi, avem foarte multe dosare comune. Va fi o ocazie foarte bună să le discutăm și, poate, să le accelerăm”, a declarat Alexandru Munteanu, premierul Moldovei.

Ilie Bolojan merge la evenimentul „Primării puternice – localități dezvoltate”, organizat în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău.

Coincidență sau nu, în aceste zile, la București, se discută tocmai despre nominalizarea lui Eugen Tomac în funcția de prim-ministru. Iar consilierul lui Nicușor Dan este un mare susținător al… Republicii Moldova și integrării sale în UE.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Maia Sandu a reacționat după scandalul voturilor oferite de Republica Moldova la Eurovision. „Nu trebuie să permitem ca cineva să deterioreze relațiile dintre țările noastre”

Ilie Bolojan, acuzat de PSD că recompensează cofetari și muzicieni cu funcții. „Premier sinecurist”

DNA a deschis dosar penal în cazul Oana Gheorghiu, dezvăluit de Gândul

Mircea Abrudean cere PSD să-și asume guvernarea. Ce spune șeful Senatului despre varianta unui premier tehnocrat