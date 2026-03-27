Eurodeputații au votat ridicarea imunității liderului polonez de extremă dreapta Grzegorz Braun, care nega existanța camerelor de gazare de la Auschwitz va fi judecat în Polonia pentru negarea Holocaustului și pentru acuzații alimentarea urii anti-ucrainene și anti-LGBT.

Parlamentul European a decis: Grzegorz Braun, liderul polonez de extremă dreapta și europarlamentar, va răspunde în fața justiției pentru unele dintre cele mai șocante declarații rostite de un politician ales în ultimii ani.

Eurodeputații au votat ridicarea imunității sale parlamentare, deschizând calea urmăririi penale în Polonia pentru negarea Holocaustului și pentru o serie de incidente antisemite, potrivit Notes from Poland.

Nu este prima dată când Braun se află în această situație. El este deja judecat separat pentru atacarea unei ceremonii religioase evreiești. Acum, lista acuzațiilor crește: va fi urmărit penal pentru afirmațiile sale că camerele de gazare de la Auschwitz sunt „false”, dar și pentru declarații și gesturi antisemite, anti-ucrainene și anti-LGBT din timpul campaniei prezidențiale de anul trecut.

Ce a spus Braun despre Auschwitz

Declarațiile care au șocat Polonia și nu numai au fost rostite în iulie anul trecut. Într-un interviu la un post de radio, Braun a afirmat că „Auschwitz, cu camerele sale de gazare, este din păcate o invenție”.

Câteva zile mai târziu, a mers mai departe, susținând că „ipoteza existenței” camerelor de gazare este „una fragilă, nebazată pe fapte verificate” și că a devenit „din ce în ce mai puțin convingătoare de-a lungul anilor”.

Reacțiile nu au întârziat. Declarațiile au fost condamnate pe scară largă în Polonia, iar Braun a fost acuzat de negarea crimelor naziste, o infracțiune în Polonia pedepsită cu până la trei ani de închisoare.

În septembrie, ministrul justiției și procurorul general Waldemar Żurek a cerut formal Parlamentului European ridicarea imunității sale. Astăzi, majoritatea eurodeputaților a onorat acea cerere.

Grzegorz Braun, acuzat de antisemitism

Votul de astăzi nu a fost singular. Într-o sesiune separată, eurodeputații au aprobat și o altă solicitare depusă de Polonia în iulie anul trecut, privind alte patru acuzații care i se aduc lui Braun. Printre acestea se numără defăimarea penală, după ce, în timpul unei dezbateri prezidențiale televizate, Braun a numit narcisele galbene din hârtie distribuite la Varșovia pentru a marca aniversarea Revoltei din Ghettoul Evreiesc din 1943 drept „simboluri ale rușinii”.

În aceeași dezbatere, el a avertizat asupra „iudaizării” Poloniei, afirmând că „evreii au mult prea multă influență în treburile poloneze”, declarație care a provocat sesizări la procurori din partea unor adversari politici.

Paradoxul dureros al acestui caz este că Braun nu este un politician mai degrabă marginal. La alegerile prezidențiale de anul trecut, s-a clasat surprinzător pe locul patru, cu 6,3% din voturi, iar partidul său a continuat să crească în sondaje după scrutin.

