Mihai Tănase
Alice Weidel, șefa AfD - Foto: Profimedia images

Accesul partidului german de extremă dreapta, AfD, la mii de documente confidențiale ale UE stârnește îngrijorări majore privind securitatea informațiilor. Diplomați și parlamentari nemți se tem că date sensibile ar putea ajunge la Kremlin, în contextul tensiunilor geopolitice și al apropierii ideologice dintre extrema dreaptă germană și retorica de la Moscova.

Accesul formațiunii Alternativa pentru Germania la documente interne ale Uniunii Europene ridică semne de întrebare serioase în rândul oficialilor europeni. Potrivit unor diplomați și parlamentari germani, există temeri că informații sensibile ar putea fi divulgate către Moscova, scrie Politico.eu.

Parlamentarii din Germania, inclusiv cei ai AfD, pot consulta o bază de date extinsă care conține mii de documente interne ale UE. Acestea includ note confidențiale din reuniunile ambasadorilor, unde sunt discutate subiecte sensibile precum finanțarea Ucrainei din active rusești înghețate.

„Problema este că avem un partid, AfD, față de care există suspiciuni justificate de scurgere de informații către China sau Rusia”, a declarat Anton Hofreiter, președintele comisiei pentru afaceri europene a Bundestagului.

Temerile privind securitatea informațiilor influențează deja modul în care au loc discuțiile la nivel european. Diplomații devin tot mai precauți, iar unele state preferă întâlniri restrânse pentru a limita riscul de scurgeri.

În acest context, Viktor Orbán este menționat indirect în discuții privind încrederea între statele membre, deși acuzațiile recente privind transmiterea de informații către Moscova au fost respinse de Budapesta drept „știri false”.

Un diplomat european de rang înalt a avertizat că accesul AfD la documente confidențiale „lasă o gaură uriașă, în forma lui Putin, în măsurile noastre de securitate”, referindu-se la riscul ca informațiile să ajungă la Vladimir Putin.

De asemenea, un alt oficial a subliniat lipsa de încredere în schimbul de informații: „Suntem cu toții precauți când vine vorba de a împărtăși informații sensibile într-un format cu 27 de state membre ale UE”.

Vulnerabilitățile sistemului EuDoX

Baza de date EuDoX, utilizată în Bundestag, conține aproximativ 25.000 de documente anual, majoritatea clasificate drept „restricționate”. Sistemul a fost creat pentru a asigura transparența și controlul parlamentar asupra guvernului federal.

Cu toate acestea, experții atrag atenția că numărul mare de utilizatori, aproximativ 5.000, crește riscul scurgerilor de informații.

„Având în vedere că EuDoX este o platformă relativ deschisă, cu 5.000 de utilizatori autorizați, nu există nimic deosebit de sensibil în ea. Guvernul federal știe exact ce introduce în ea”, a declarat profesorul Sven Hölscheidt.

În ciuda acestui argument, mai mulți parlamentari avertizează asupra unui model îngrijorător de comportament din partea AfD.

„Aparentă apropiere a AfD de Putin, contactele dintre numeroși parlamentari AfD și ambasada Rusiei… provoacă nopți nedormite tuturor celor cărora le pasă profund de securitatea țării”, a declarat Roland Theis.

Reacția AfD

AfD respinge acuzațiile. „Nu comentăm acuzațiile nefondate”, a transmis un purtător de cuvânt al partidului.

În acest context tensionat, autoritățile din Bundestag au început deja să ia măsuri suplimentare de securitate, inclusiv restricționarea accesului unor membri AfD la infrastructura parlamentară.

