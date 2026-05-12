Jandarmeria Română a transmis un mesaj în deschiderea concertului Metallica de la București. Nothing Else Matters but your safety, interpretează inspirați jandarmii care vor asigura securitatea fanilor din toată lumea, miercuri, pe Arena Națională.

Jandarmeria Româna a transmis un mesaj video, în limba engleză, fanilor care vor asista la concertul Metallica de la București de miercuri . Filmul a fost realizat pe Arena Națională și conține mai multe referiri la piesele celebrei trupe. Un jandarm român apare în imagini în timp ce cântă la chitară, preia Mediafax.

Jandarmeria, în deschiderea concertului

„Mâine, pe Arena Națională, 20.000 de fani veniți din afara României vor fi prezenți pentru concertul Metallica. Pentru ca experiența să rămână una memorabilă, am pregătit câteva recomandări inspirate din piesele care au scris istorie.

De ce? Pentru că, indiferent de limbă, Nothing Else Matters but your safety”, a transmis Jandarmeria Română pe Facebook.

Un jandarm îl provoacă pe James Hetfield

În imagini apare un tânăr jandarm care cântă la chitară. De asemenea, o tânără angajată a Jandarmeriei transmite un mesaj în limba engleză cu mai multe referiri la piesele celebre ale trupei Metallica.

„The Unforgiven will be those who break the rules (n.r. Neiertați vor fi cei care încalcă regulile)… Sad but True incidents can happen so stay aware of your surroundings (n.r. Incidente triste, dar adevărate, se pot întâmpla, așa că fii atent la împrejurimi)… Ride the Lighting of the moment safely, responsibly (n.r. Călărește fulgerul momentului în siguranță și responsabil)”, a spus jandarmerița, printre altele.

Concertul va începe miercuri, la ora 18.00, pe Arena Națională din București. În deschidere vor cânta două trupe din SUA și Franța. Metallica va urca pe scenă la ora 20.30. Concertul este sold-out, iar organizatorii au luat măsuri speciale de securitate.

Accesul general se va face începând cu ora 16:00

Accesul pentru publicul general se va face începând cu ora 16:00, doar pe bază de bilete sau invitații, prin punctele de acces: Bd. Basarabia, Str. Maior Ion Coravu, Bd. Pierre de Coubertin: Organizatorul concertului transmite că, pentru deținătorii de bilete Early Entry, accesul în complexul sportiv se va face începând cu ora 12:00, doar prin strada Maior Ion Coravu, urmând ca accesul în arenă să înceapă la ora 15:45.

