Sccandalul OUG 38, adoptată de Guvern pe ultima sută de metri înaintea demiterii prin moțiune de cenzură, continuă să se amplifice. Într-o intervenție în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul de investigații Răzvan Savaliuc a explicat ce riscuri există pentru premierul liberal.

Marți, avocatul Toni Neacșu a avertizat că natura penală a adoptării OUG 38 de către Cabinetul Bolojan ar putea fi mai mare decât s-a estimat. Tot marți, Avocatul Poporului, Renate Weber, a explicat în exclusivitate pentru Gândul de ce a sesizat CCR. Este vorba deopotrivă de încălcarea separației puterilor în stat și de sfidarea spiritului Constituției.

Pedeapsă de minim 12 ani pentru abuz în serviciu cu consecințe grave

În acest context, jurnalistul Răzvan Savaliuc, redactor-șef al publicației Lumea Justiției, a comentat alături de moderatorul emisiunii dacă premierul riscă să fie anchetat penal. În primul rând, a observat jurnalistul de investigații, este evident că Bolojan a încălcat legea. Acesta nu mai avea dreptul de a emite ordonanțe de urgență după ce a fost demis prin moțiune de cenzură.

„Încadrarea lui Bolojan este de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. Care se lasă cu arestare, trimitere în judecată și pe urmă să se decidă. La consecințe grave, maximul de pedeapsă e de la 12 ani în sus”.

Partidele și parchetele, nepermis de tăcute

Chestionat de ce nu se întâmplă nimic, și mai ales de ce nu există încă răspundere penală, ținând cont de gravitatea situației, Savaliuc a punctat că vina este împărțită între partide și lumea juridică.

Dacă partidele nu zic nimic, parchetele nu fac nimic… ce vrei să facem? Să ieșim noi în stradă să ne apărăm drepturile?

Invitatul lui Ionuț Cristache a mai atras atenția că prin controversatul program SAFE, miliarde de euro au fost dați francezilor și nemților într-un mod total netrasparent.

