Cursă ilegală cu trăsuri trase de cai și arme de tip Kalashnikov în Sicilia. Poliția a intervenit după ce un videoclip a ajuns viral

Poliția din Sicilia investighează o cursă ilegală cu trăsuri trase de cai în care spectatorii au folosit arme de foc pentru a anima atmosfera. Forțele de ordine au fost sesizate după ce un activist pentru drepturile animalelor a distribuit un videoclip cu cursa. În urma anchetei deschise, caii au fost confiscați.

Cursă ilegală cu trăsuri trase de cai și arme de tip Kalashnikov în Sicilia

Un videoclip care surprinde o cursă ilegală de cai în Sicilia, în care spectatorii trag cu pistoale în aer și flutură puști Kalashnikov, a declanșat o anchetă a poliției, care a dus la confiscarea animalelor.

Clipul, filmat, potrivit relatărilor, vinerea trecută, arată doi jochei conducând căruțe trase de cai cu viteză nebună pe drumurile de țară din orașul Palagonia, lângă Catania, în estul Siciliei. În spate, zeci de persoane îi urmăresc pe scutere, trăgând focuri de armă în aer. Imaginile au fost postate pe rețelele de socializare de către un activist pentru drepturile animalelor pe nume Enrico Rizzi.

Declarațiile poliției

„În urma unor sesizări privind o cursă de cai neautorizată, la care au participat zeci de persoane care filmau evenimentul și trăgeau focuri de armă în aer, poliția a desfășurat o anchetă în cartierul San Cristoforo din Catania, anchetă care a dus la sesizarea procuraturii împotriva a doi bărbați, în vârstă de 40 și 45 de ani. Ofițerii au început imediat inspecții intensive la mai multe grajduri din cartierul San Cristoforo, împreună cu medicii veterinari de la departamentul regional de sănătate, pentru a identifica caii folosiți în cursă și a-i pune în siguranță.”

Ziarul La Sicilia a raportat că au fost confiscați caii, iar grajdurile au fost închise. Mai mulți indivizi au fost duși la secția de poliție pentru audieri, iar ancheta este în derulare.

Curse ilegale cu câștiguri mari

Cursele ilegale de cai sunt încă răspândite în Sicilia, Calabria și Campania. Investigațiile au arătat că aceste curse sunt organizate frecvent de familii mafiote apropiate de Cosa Nostra, Camorra și ’Ndrangheta, evidențiind gravitatea situației.

Cursele implică sume nedeclarați, iar pariurile pot ajunge la mii de euro pe eveniment. Orașele Catania, Messina și Palermo sunt cele mai afectate, cu raiduri constante ale poliției ce au dus la arestări și confiscări ale grajdurilor ilegale.

Raportul de anul trecut al Organizației italiene pentru protecția animalelor LAV:

„Cursele ilegale de cai, pe lângă faptul că sunt o sursă de profituri ilicite legate de jocurile de noroc, reprezintă una dintre cele mai izbitoare manifestări ale prestigiului criminal și ale controlului mafiei asupra teritoriului. Acestea permit grupurilor criminale să-și demonstreze dominația completă asupra zonei prin ocuparea și blocarea drumurilor publice și prin desfășurarea de oameni și vehicule. Caii sunt supuși biciuirii, sunt ținuți în condiții insalubre și li se administrează medicamente interzise. Mulți provin din industria curselor reglementate și sunt reutilizați în mod fraudulos în cursele de stradă.”

1.430 de cai confiscați între 1998 și 2024

Potrivit LAV, în 2024 au fost oprite șapte curse ilegale de cai, ceea ce a dus la sesizarea a 70 de persoane și la confiscarea a 29 de cai și a unui ponei. Între 1998 și 2024, au fost sesizate în total 4.324 de persoane, au fost confiscați 1.430 de cai și au fost întrerupte 165 de curse clandestine.

Caii primesc adesea nume inspirate de personalități controversate, de la șefi ai mafiei precum Salvatore Riina și Bernardo Provenzano, cunoscut sub numele de „Binnu u Tratturi”, până la trădătorul mafiei Carmine Schiavone și chiar Osama bin Laden, conform The Guardian.

Baladele în stil napolitan (muzică neomelodică), care îi celebrează pe caii concurenți, sunt foarte răspândite și servesc adesea drept coloană sonoră pentru videoclipurile cu curse postate pe rețelele de socializare.

