Prima pagină » Diverse » Localitățile din România în care locuitorii trăiesc peste media EUROPEANĂ și întrec chiar şi orașe precum Madridul, Milano sau Roma

Localitățile din România în care locuitorii trăiesc peste media EUROPEANĂ și întrec chiar şi orașe precum Madridul, Milano sau Roma

22 oct. 2025, 17:53, Diverse
Localitățile din România în care locuitorii trăiesc peste media EUROPEANĂ și întrec chiar şi orașe precum Madridul, Milano sau Roma
FOTO - Caracter ilustrativ

În unele oraşe din România, locuitorii trăiesc peste media europeană, întrecând chiar şi Madridul, Milano sau Roma. Astfel, țara noastră continuă să surprindă prin contrastul dintre regiunile sale economice.

Conform celor mai recente date Eurostat, două orașe din țara noastră au reușit să depășească media Uniunii Europene (UE) în privința puterii de cumpărare, ci și unele dintre cele mai dezvoltate capitale vestice. Astfel, Bucureștiul și Clujul se numără printre cele mai prospere zone ale Europei.

În 2023, PIB-ul pe locuitor la nivelul Uniunii Europene a ajuns la 38.100 PPS (unități de putere de cumpărare), în creștere față de 36.000 PPS în anul precedent. PPS-ul este un indicator care măsoară mai exact standardul de viață, luând în calcul prețurile locale, nu doar valoarea nominală a produselor.

Surprinzător, capitala României a depășit cu mult această medie, atingând un nivel de 87.400 PPS – mai mult decât dublul valorii europene și peste nivelul unor orașe importante din sudul Europei, precum Roma, Milano sau Madrid.

Astfel, Bucureștiul a devenit astfel un veritabil pol economic regional, datorită investițiilor, salariilor mai ridicate și prezenței tot mai mari a companiilor multinaționale.

Pe locul al doilea în topul național se situează Cluj-Napoca, unde PIB-ul per capita este de 43.500 PPS, peste media Uniunii Europene. Orașul din inima Transilvaniei s-a transformat în ultimii ani într-un centru IT și universitar de prim rang, cu o economie locală diversificată și un nivel de trai semnificativ peste alte regiuni ale țării.

Care sunt cele mai bogate și cele mai sărace regiuni europene

La nivel european, regiunile irlandeze Dublin (139.500 PPS) și South-West (137.300 PPS) conduc clasamentul prosperității, urmate de Wolfsburg (136.500 PPS) din Germania și Paris (126.900 PPS).

Aceste zone concentrează sedii de mari corporații, activități industriale performante și o productivitate ridicată, ceea ce le asigură un standard de viață excepțional.

Pe de altă parte, contrastul rămâne puternic. Cele mai scăzute niveluri de PIB pe cap de locuitor au fost înregistrate în Mayotte (Franța) – 10.500 PPS, Haskovo (11.000 PPS) și Silistra (11.100 PPS), ambele din Bulgaria.

Și, în timp ce Bucureștiul și Clujul confirmă trendul de dezvoltare accelerată, restul țării rămâne în continuare sub media europeană. Potrivit sursei citate, cele mai multe regiuni din România și Bulgaria se află în partea de jos a clasamentului, cu niveluri de sub 15.000 PPS pe locuitor.

Diferența uriașă dintre capitală și restul regiunilor arată că România are o economie profund dezechilibrată. Totuși, performanța Bucureștiului și a Clujului demonstrează că investițiile, educația și infrastructura pot transforma orașele în adevărate motoare ale prosperității europene.

Mediafax
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi expertizate
Digi24
Șeful Armatei Române: „Ne pregătim ca pentru un război”. Declarațiile lui Gheorghiţă Vlad privind trimiterea de trupe în Ucraina
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut
Mediafax
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi expertizate
Click
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un coșmar care a durat o lună
Digi24
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o obligație legală”
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
O bunicuţă din Gorj s-a trezit fără 77.000 de lei, după ce nepoata ei s-a apucat de făcut tranzacţii bancare
StirileKanalD
De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru președintele SUA
KanalD
Boala care face ravagii în spitalele de pediatrie din România. La ce simptome trebuie să fie atenți părinții
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Descopera.ro
Obiect spațial CIUDAT, găsit în flăcări de muncitori
Capital.ro
România a pierdut o legendă. Teatrul Naţional a anunțat decesul. A fost o stea de nivel internațional
Evz.ro
Stagiul militar voluntar. Cine trebuie să susțină testele de selecție
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Este INCREDIBIL ce i-a șoptit Ahmed lui Dorobanțu la ureche! Veronica aude discuția și se schimbă la față: "Ce? Stai așa!". Lia și Daniel intervin imediat: "Îmi e milă de el!". Până unde s-a ajuns e greu de imaginat. Camerele n-au mai contat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Astronomii au descoperit un pod gigantic care conectează două galaxii
EXTERNE Ucraina va cumpăra 120 de avioane Gripen din Suedia. „Pentru armata noastră sunt o prioritate”
18:36
Ucraina va cumpăra 120 de avioane Gripen din Suedia. „Pentru armata noastră sunt o prioritate”
HOROSCOP Cele cinci zodii care vor avea NOROC până pe 26 octombrie 2025. Este o perioadă oportună pentru a-și valorifica șansele în carieră și în dragoste
18:32
Cele cinci zodii care vor avea NOROC până pe 26 octombrie 2025. Este o perioadă oportună pentru a-și valorifica șansele în carieră și în dragoste
COMUNICAT Fashion Talk by IQOS, prezentat de Zarug la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week. Moda a depășit limitele catwalk-ului
18:07
Fashion Talk by IQOS, prezentat de Zarug la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week. Moda a depășit limitele catwalk-ului
EXCLUSIV Val de scrisori către Bolojan de la primari: „Vom îngheța cu toții la propriu. 4.309 apartamente nu au apă caldă și căldură.” Solicitarea edilului din Dâmbovița a lăsat rece Guvernul
18:06
Val de scrisori către Bolojan de la primari: „Vom îngheța cu toții la propriu. 4.309 apartamente nu au apă caldă și căldură.” Solicitarea edilului din Dâmbovița a lăsat rece Guvernul
VIDEO Mai avem politică externă? Oana Țoiu, expediată de Marco Rubio. Ștefan Popescu: „Trebuia să stai O ORĂ la discuții”
17:57
Mai avem politică externă? Oana Țoiu, expediată de Marco Rubio. Ștefan Popescu: „Trebuia să stai O ORĂ la discuții”
DRAMĂ „Mukbang” sau cum să mănânci până mori – ia amploare în mediul online. Fascinația pentru trendul care face victime
17:53
„Mukbang” sau cum să mănânci până mori – ia amploare în mediul online. Fascinația pentru trendul care face victime