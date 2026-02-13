Prima pagină » Știri externe » Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a adus o șapcă cu mesajul „Make the UN Great Again” la Conferința de la München. Ce reproșuri aduce Waltz

13 feb. 2026, 18:20, Știri externe
Ambasadorul Statelor Unite la Națiunile Unite, Mike Waltz, a atras atenția în cadrul unui panel cu o șapcă de culoarea bleu, simbolizând culorile ONU, cu mesajul „Make the UN Great Again” (Faceți ONU din Nou Mare). Mike Waltz a prezentat șapca în timpul unei discuții de tip panel despre noua ordine mondială internațională și a oferit-o cadou moderatorului, spunând că „a adus câte una pentru toată lumea” deoarece modelul a devenit foarte popular.

Mesajul este o adaptare a sloganului MAGA al lui Donald Trump și reflectă viziunea administrației americane de a reforma profund Organizația Națiunilor Unite. În intervențiile sale de la conferință, Waltz a subliniat că ONU trebuie să revină la misiunea sa de bază: menținerea păcii și securității și să elimine ceea ce el numește „risipă, fraudă și abuz”. Ambasadorul american a declarat că actualul status quo, în care SUA susține o povară financiară disproporționată, nu mai este sustenabil, și a cerut celorlalte state să își asume o contribuție mai mare.

În cadrul acestei întâlniri, Mike Waltz a declarat că noul „Consiliu al Păcii” creat de Donald Trump se va concentra pe implementarea planurilor de stabilitate în zone de conflict precum Gaza. Prima reuniune a Consiliului lui Trump este programată să aibă loc pe 19 februarie, la Washington. Au fost invitate delegații din peste 20 de țări, printre care se numără semnatari ai Cartei consiliului din regiuni precum Orientul Mijlociu, Asia și Europa. Donald Trump (Președintele Consiliului).

ONU este considerată o instituție caducă

ONU se confruntă în prezent cu numeroase critici legate de ineficiența organizației, paralizia politică și structura învechită care nu mai corespunde cu realitățile din ziua de astăzi. Cel mai mare reproș adus este legat de dreptul de veto al celor cinci membri permanenți (SUA, Rusia, China, Franța și Marea Britanie), care blochează frecvent deciziile majore legate de pace și securitate internațională.

Majoritatea criticilor susțin că ONU, care a fost creat după al Doilea Război Mondial, este anacronic. Mai mult, organizația se confruntă cu un colaps financiar iminent, cu restanțe record. Statele Unite, cel mai mare contributor, au redus masiv plățile sub administrația Trump și a criticat faptul că organizația nu își atinge potențialul și cheltuiește resursele în mod ineficient.

