Pe o plajă din Italia, în orașul Milazzo, a fost descoperit un pește liocorn (Lophotus lacepede), o specie extrem de rar întâlnită (Lophotus lacepede), eșuat la țărm. Specia este una mezopelagică, ceea ce înseamnă că trăiește la adâncimi mari, în așa-numita „zonă crepusculară” a oceanului, între 200 și 1.000 de metri. Aparițiile în Marea Mediterană sunt extrem de rare.

În timpul zilei, acești pești stau la adâncime pentru a se feri de prădători, iar noaptea ies din adâncuri pentru a se hrăni, potrivit Corriere della Sera.

Biologul Carmelo Isgrò, director și fondator al Muzeului Mării din Milazzo, s-a deplasat la fața locului, însă, în ciuda încercărilor de a-l readuce în apă, peștele nu a supraviețuit. Ulterior, acesta a fost transportat la Stațiunea Zoologică „Anton Dohrn” din Messina, unde, împreună cu cercetătorul Pietro Battaglia, au fost demarate analizele științifice pentru a stabili mai multe detalii despre rarul exemplar.

Exemplarul va fi pregătit și expus la Muzeul Mării din Milazzo.

Recomandarea autorului: „Peștele Apocalipsei”, observat din nou. Un alt exemplar RAR a eșuat pe o plajă din California