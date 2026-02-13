Prima pagină » Actualitate » „Unicornul mărilor”, un pește rar, descoperit eșuat pe o plajă din Italia. Va ajunge la muzeu

„Unicornul mărilor”, un pește rar, descoperit eșuat pe o plajă din Italia. Va ajunge la muzeu

13 feb. 2026, 18:13, Actualitate
„Unicornul mărilor”, un pește rar, descoperit eșuat pe o plajă din Italia. Va ajunge la muzeu
Foto Facebook

Pe o plajă din Italia, în orașul Milazzo, a fost descoperit un pește liocorn (Lophotus lacepede), o specie extrem de rar întâlnită (Lophotus lacepede), eșuat la țărm. Specia este una mezopelagică, ceea ce înseamnă că trăiește la adâncimi mari, în așa-numita „zonă crepusculară” a oceanului, între 200 și 1.000 de metri. Aparițiile în Marea Mediterană sunt extrem de rare.

În timpul zilei, acești pești stau la adâncime pentru a se feri de prădători, iar noaptea ies din adâncuri pentru a se hrăni, potrivit Corriere della Sera.

Biologul Carmelo Isgrò, director și fondator al Muzeului Mării din Milazzo, s-a deplasat la fața locului, însă, în ciuda încercărilor de a-l readuce în apă, peștele nu a supraviețuit. Ulterior, acesta a fost transportat la Stațiunea Zoologică „Anton Dohrn” din Messina, unde, împreună cu cercetătorul Pietro Battaglia, au fost demarate analizele științifice pentru a stabili mai multe detalii despre rarul exemplar.

Exemplarul va fi pregătit și expus la Muzeul Mării din Milazzo.

Recomandarea autorului: „Peștele Apocalipsei”, observat din nou. Un alt exemplar RAR a eșuat pe o plajă din California

Recomandarea video

Mediafax
Liana Arsenie, președinta CAB: „N-aș spune că materialul Recorder este unul de presă”
Digi24
China amenință cu „toate măsurile necesare” după ce CIA a publicat un clip în limba chineză pentru recrutarea de ofițeri
Cancan.ro
Lovitură de la tribunal pentru rudele tinerilor implicați în crima lui Mario Berinde din Cenei. Ce au decis judecătorii
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Adevarul
Trupele NATO au fost „bătute măr” de ucraineni în cadrul unor exerciții în Estonia. „Suntem condamnați”
Mediafax
Mai mult de două treimi dintre europeni simt că țara lor este amenințată. Majoritatea cer o UE mai bine apărată
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Autospecială de pompieri, oprită de poliție în drum spre incendiu. Polițiștii se deplasau spre același incident
Cancan.ro
Românul care a câștigat 10 milioane de euro la LOTO, sufocat de datorii! Și-a 'vândut' și părinții la cămătari!
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face și cum arată acum Mirela Stoian, cea care a interpretat-o pe Lila, în „Vacanța Mare”. Actrița a intrat într-un con de umbră de ani buni
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Video / Primele imagini cu mașina care a ars ca o torță. O femeie a murit, șoferul în stare gravă
Descopera.ro
Cum arată ultima suflare a unei stele aflate pe moarte?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Ultimele momente ale copiilor incași, sacrificați drept „soli ai zeilor”, dezvăluite cu tomografii computerizate
FLASH NEWS Donald Trump anunță susținerea totală pentru Viktor Orban printr-o postare pe Truth Social, cu două luni înainte de alegerile din Ungaria
19:18
Donald Trump anunță susținerea totală pentru Viktor Orban printr-o postare pe Truth Social, cu două luni înainte de alegerile din Ungaria
Ștefan Popescu: România și arta de a pierde momentul
19:15
Ștefan Popescu: România și arta de a pierde momentul
FLASH NEWS Ciucu îi aduce elogii lui Bolojan, după ce a împins țara în recesiune tehnică: „Singurul om asumat și suficient de curajos încât să facă ce trebuie”
19:06
Ciucu îi aduce elogii lui Bolojan, după ce a împins țara în recesiune tehnică: „Singurul om asumat și suficient de curajos încât să facă ce trebuie”
INTERVIU Ion Cristoiu și-a adunat toate interviurile din pandemie și le-a postat pe blogul personal. Printre cei 150 de invitați este și cel care avea să devină viitorul președinte, Nicușor Dan
18:58
Ion Cristoiu și-a adunat toate interviurile din pandemie și le-a postat pe blogul personal. Printre cei 150 de invitați este și cel care avea să devină viitorul președinte, Nicușor Dan
APĂRARE Miruță, în discuții la Conferința de Securitate de la München. „Securitatea nu se construiește în discursuri”
18:31
Miruță, în discuții la Conferința de Securitate de la München. „Securitatea nu se construiește în discursuri”
CONTROVERSĂ Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a adus o șapcă cu mesajul „Make the UN Great Again” la Conferința de la München. Ce reproșuri aduce Waltz
18:20
Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a adus o șapcă cu mesajul „Make the UN Great Again” la Conferința de la München. Ce reproșuri aduce Waltz

Cele mai noi

Trimite acest link pe