Miruță, în discuții la Conferința de Securitate de la München. „Securitatea nu se construiește în discursuri”

Ministrul Apărării Radu Miruță a prezentat pe contul oficial de social-media câteva dintre concluziile Conferinței de Securitate de la Munchen, unde s-a întâlnit și cu ministrul Apărării de la Luxembourg, Yuricko Backes, dar și cu omologul său belgian, Theo Francken.

Temele principale abordate în cadrul întâlnirii dintre ministrul Radu Miruță și omologul său de la Luxembourg , Yuricko Backes, au fost securitatea pe flancul estic, ajutorul pentru Ucraina, dar și sporirea abilităților de apărare pentru Europa. Concluzia liderilor europeni din domeniul Apărării este „Cooperarea trebuie să producă rezultate, nu doar declarații„.

„Conferinta de Securitate de la München, o zi plină și discuții directe, discuții în care vezi clar unde putem duce lucrurile mai departe.

Am stat de vorbă cu ministrul apărării din Luxemburg despre ceea ce ne preocupă pe toți acum: securitatea regiunii Mării Negre, sprijinul pentru Ucraina și modul în care Europa își construiește capabilități reale de apărare. Mesajul a fost simplu – cooperarea trebuie să producă rezultate, nu doar declarații”, a transmis Radu Miruță pe Facebook.

Cu ministrul belgian al Apărării, oficialul român a discutat despre moderninzarea echipamentelor militare, dar și despre militarii belgieni care iau parte la exercițiile militare de la baza Cincu.

„Am avut și o scurtă întâlnire cu omologul belgian și am intrat direct în subiecte concrete: colaborare industrială, transfer de tehnologie, modernizarea echipamentelor și folosirea instrumentelor europene pentru investiții. Belgia este deja alături de noi la Cincu și în exercițiile din România, iar acum vorbim despre următorii pași.

Adevărul e că securitatea nu se construiește în discursuri. Se construiește în parteneriate, în investiții și în decizii asumate. România este parte din aceste conversații și din aceste soluții, iar asta contează”, a mai adăugat ministrul Apărării.

FOTO: Facebook

Recomandarea autorului: