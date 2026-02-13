Germania nu mai este raiul european pentru imigranți. Ce spun românii despre nivelul de viață actual din acestă țară

Situația economică devine din ce în ce mai dificilă în Europa pentru românii care au plecat cu ani în urmă peste hotare în căutarea unui trai mai bun. Compatrioții noștri spun că lucrurile s-au schimbat enorm în ultima perioadă. Deși era recunoscută pentru standardul ridicat de viață, nici Germania nu face excepție.
Atât cancelarul Friedrich Merz, cât și românii din diaspora, admit că nimic nu mai este ca înainte. Potrivit adevarul.ro, românii reprezintă una dintre cele mai numeroase minorități din Germania. De fapt, informațiile Biroului Federal de Statistică al Germaniei arată că românii sunt cea mai mare minoritate din această țară formată din cetățeni ai unui alt stat al Uniunii Europene.
Însă, din cauza economiei tot mai fragile, tot mai mulți români care urmau să se mute în Germania ezită să facă acum acest lucru. Multe companii din această țară au trecut deja la disponibilizări, iar ajutoarele sociale au fost și ele diminuate. În plus, unii străini rămași fără loc de muncă au fost expulzați din țară.
Prețurile din Germania sunt tot mai mari, chiar dacă inflația nu a ajuns la nivelul celei din România. Iar pe canalul de YouTube „Viața în Diaspora”, sunt prezentate câteva probleme legate de viața în această țară, conform Adevărul.
„Îți mai amintești cum era acum câțiva ani? Cu un salariu decent puteai să îți permiți o chirie rezonabilă, facturile nu îți goleau contul, iar cumpărăturile pentru o săptămână nu păreau un lux. Astăzi însă, prețurile au luat-o razna. În marile orașe, găsirea unei locuințe la un preț accesibil pare o misiune imposibilă.
În München, chiria pentru un apartament de două camere poate depăși 1.500 de euro, iar în Berlin, unde era cândva mai ieftin, și acolo prețurile au explodat. Dar nu doar chiriile au crescut. Cumpărăturile zilnice au devenit un adevărat test al răbdării. Dacă înainte umpleai coșul de cumpărături cu 50 de euro, acum abia dacă ieși din magazin cu câteva produse esențiale.
Și salariile? Ele nu au crescut în același ritm. Da, sunt mai mari decât în România, dar când la final de lună îți dai seama că rămâi cu foarte puțin, începi să te întrebi: merită tot acest efort?”, spune autorul vloggului.
Și găsirea unui loc de muncă este acum tot mai dificilă în Germania. Iar dacă persoana care încearcă să se angajeze nu vorbește deja germana, șansele de a se angaja scad considerabil. În plus, deși salariile sunt mai mari decât în România, și cheltuielile sunt pe măsură.
„Pe de altă parte, sunt și domenii unde forța de muncă este la mare căutare: sănătatea, construcțiile, transporturile. Acolo locurile de muncă încă există, dar sunt mai greu de obținut decât înainte. Așa că, dacă vii fără o calificare clară și fără cunoștințe de limba germană, te poți trezi într-o situație dificilă”, mai spune autorul vloggului.