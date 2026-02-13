Prima pagină » Actualitate » Germania nu mai este raiul european pentru imigranți. Ce spun românii despre nivelul de viață actual din acestă țară

Germania nu mai este raiul european pentru imigranți. Ce spun românii despre nivelul de viață actual din acestă țară

13 feb. 2026, 17:57, Actualitate
Germania nu mai este raiul european pentru imigranți. Ce spun românii despre nivelul de viață actual din acestă țară
Foto Ilustrativ

Situația economică devine din ce în ce mai dificilă în Europa pentru românii care au plecat cu ani în urmă peste hotare în căutarea unui trai mai bun. Compatrioții noștri spun că lucrurile s-au schimbat enorm în ultima perioadă. Deși era recunoscută pentru standardul ridicat de viață, nici Germania nu face excepție.

Atât cancelarul Friedrich Merz, cât și românii din diaspora, admit că nimic nu mai este ca înainte. Potrivit adevarul.ro, românii reprezintă una dintre cele mai numeroase minorități din Germania. De fapt, informațiile Biroului Federal de Statistică al Germaniei arată că românii sunt cea mai mare minoritate din această țară formată din cetățeni ai unui alt stat al Uniunii Europene.

Românii devin circumspecți la destinația Germania

Însă, din cauza economiei tot mai fragile, tot mai mulți români care urmau să se mute în Germania ezită să facă acum acest lucru. Multe companii din această țară au trecut deja la disponibilizări, iar ajutoarele sociale au fost și ele diminuate. În plus, unii străini rămași fără loc de muncă au fost expulzați din țară.

Prețurile din Germania sunt tot mai mari, chiar dacă inflația nu a ajuns la nivelul celei din România. Iar pe canalul de YouTube „Viața în Diaspora”, sunt prezentate câteva probleme legate de viața în această țară, conform Adevărul.

Recomandarea video

Mediafax
Liana Arsenie, președinta CAB: „N-aș spune că materialul Recorder este unul de presă”
Digi24
China amenință cu „toate măsurile necesare” după ce CIA a publicat un clip în limba chineză pentru recrutarea de ofițeri
Cancan.ro
Lovitură de la tribunal pentru rudele tinerilor implicați în crima lui Mario Berinde din Cenei. Ce au decis judecătorii
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Adevarul
Trupele NATO au fost „bătute măr” de ucraineni în cadrul unor exerciții în Estonia. „Suntem condamnați”
Mediafax
Mai mult de două treimi dintre europeni simt că țara lor este amenințată. Majoritatea cer o UE mai bine apărată
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Autospecială de pompieri, oprită de poliție în drum spre incendiu. Polițiștii se deplasau spre același incident
Cancan.ro
Românul care a câștigat 10 milioane de euro la LOTO, sufocat de datorii! Și-a 'vândut' și părinții la cămătari!
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face și cum arată acum Mirela Stoian, cea care a interpretat-o pe Lila, în „Vacanța Mare”. Actrița a intrat într-un con de umbră de ani buni
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Video / Primele imagini cu mașina care a ars ca o torță. O femeie a murit, șoferul în stare gravă
Descopera.ro
Cum arată ultima suflare a unei stele aflate pe moarte?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Ultimele momente ale copiilor incași, sacrificați drept „soli ai zeilor”, dezvăluite cu tomografii computerizate
FLASH NEWS Ciucu îi aduce elogii lui Bolojan, după ce a împins țara în recesiune tehnică: „Singurul om asumat și suficient de curajos încât să facă ce trebuie”
19:06
Ciucu îi aduce elogii lui Bolojan, după ce a împins țara în recesiune tehnică: „Singurul om asumat și suficient de curajos încât să facă ce trebuie”
INTERVIU Ion Cristoiu și-a adunat toate interviurile din pandemie și le-a postat pe blogul personal. Printre cei 150 de invitați este și cel care avea să devină viitorul președinte, Nicușor Dan
18:58
Ion Cristoiu și-a adunat toate interviurile din pandemie și le-a postat pe blogul personal. Printre cei 150 de invitați este și cel care avea să devină viitorul președinte, Nicușor Dan
APĂRARE Miruță, în discuții la Conferința de Securitate de la München. „Securitatea nu se construiește în discursuri”
18:31
Miruță, în discuții la Conferința de Securitate de la München. „Securitatea nu se construiește în discursuri”
CONTROVERSĂ Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a adus o șapcă cu mesajul „Make the UN Great Again” la Conferința de la München. Ce reproșuri aduce Waltz
18:20
Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a adus o șapcă cu mesajul „Make the UN Great Again” la Conferința de la München. Ce reproșuri aduce Waltz
SPORT Ștefan Târnovanu vrea să plece de la FCSB. Ce spune Gigi Becali
18:09
Ștefan Târnovanu vrea să plece de la FCSB. Ce spune Gigi Becali
FLASH NEWS Urmează testul de foc pentru Guvernul Bolojan. Câciu: „Dacă Fitch păstrează perspectiva negativă asupra României este încă un eșec”
17:21
Urmează testul de foc pentru Guvernul Bolojan. Câciu: „Dacă Fitch păstrează perspectiva negativă asupra României este încă un eșec”

Cele mai noi

Trimite acest link pe