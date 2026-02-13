Germania nu mai este raiul european pentru imigranți. Ce spun românii despre nivelul de viață actual din acestă țară

Situația economică devine din ce în ce mai dificilă în Europa pentru românii care au plecat cu ani în urmă peste hotare în căutarea unui trai mai bun. Compatrioții noștri spun că lucrurile s-au schimbat enorm în ultima perioadă. Deși era recunoscută pentru standardul ridicat de viață, nici Germania nu face excepție.

Atât cancelarul Friedrich Merz, cât și românii din diaspora, admit că nimic nu mai este ca înainte. Potrivit adevarul.ro, românii reprezintă una dintre cele mai numeroase minorități din Germania. De fapt, informațiile Biroului Federal de Statistică al Germaniei arată că românii sunt cea mai mare minoritate din această țară formată din cetățeni ai unui alt stat al Uniunii Europene.

Românii devin circumspecți la destinația Germania

Însă, din cauza economiei tot mai fragile, tot mai mulți români care urmau să se mute în Germania ezită să facă acum acest lucru. Multe companii din această țară au trecut deja la disponibilizări, iar ajutoarele sociale au fost și ele diminuate. În plus, unii străini rămași fără loc de muncă au fost expulzați din țară.

Prețurile din Germania sunt tot mai mari, chiar dacă inflația nu a ajuns la nivelul celei din România. Iar pe canalul de YouTube „Viața în Diaspora”, sunt prezentate câteva probleme legate de viața în această țară, conform Adevărul.