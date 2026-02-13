Prima pagină » Actualitate » Un marocan a comis șase jafuri într-o zi în Roma și Ostia, Italia. Ce greșeală de începător l-a dat de gol

Un marocan a comis șase jafuri într-o zi în Roma și Ostia, Italia. Ce greșeală de începător l-a dat de gol

13 feb. 2026, 17:26, Actualitate
Un marocan a comis șase jafuri într-o zi în Roma și Ostia, Italia. Ce greșeală de începător l-a dat de gol

Un portar marocan, în vârstă de 28 de ani, a comis, cu ajutorul unui pistol, 6 jafuri într-o singură zi la mai multe hoteluri de la Roma şi din localitatea Ostia. Acesta a fost identificat de carabinieri în baza fotografiilor de pe contul său de pe reţelele sociale unde purta pălăria şi ochelarii de soare folosiţi în timpul infracţiunilor.

Alex Ouzounian , un portar de hotel în vârstă de 28 de ani, de origine marocană, dar născut la Roma, a comis, cu ajutorul unui pistol, șase jafuri la Roma și Ostia. A atacat mai multe hoteluri din apropierea gării Termini de la Roma și, în final, hotelul unde lucra de aproximativ o lună în localitatea Ostia, relatează La Repubblica, preluat de A3CNN.

Poliția îl căuta și l-a prins comparând imaginile de pe camerele de supraveghere ale hotelului cu o fotografie pe care el însuși o postase pe profilurile sale de socializare. Carabinierii l-au arestat pentru jaf calificat. Procurorii italieni îl acuză de șase jafuri, toate comise între 3 și 5 februarie.

Pe 3 februarie, bărbatul cu cagulă pe faţă, ochelari de soare şi pălărie, având asupra sa o armă, a intrat în Hotelul Giolli de pe Via Nazionale și a cerut banii. Apoi a făcut acelaşi lucru şi la Hotelul Patria de pe Via Torino, cu arma în mână, îndreptând-o spre portar și spre manager pentru a cere banii.

Apoi, la ora 16:20, a intrat la Hotelul St. Moritz şi a îndreptat o armă spre casieriță și i-a cerut să-i înmâneze încasările zilei. Dar toți clienții plătiseră cu cardul de debit, aşa că hoţul a plecat cu mâinile goale.

10 minute mai târziu bărbatul s-a întors la Hotelul Roma de pe Via Savoia, unde de data aceasta a reușit să obțină o mie de euro. Potrivit procurorilor, la miezul nopții, pe 5 februarie, el a comis un alt jaf la Hotelul Rom de pe Via Venezia, unde a intrat cu o armă și a ieșit cu 250 de euro.
Alex lucra ca portar la un hotel din Ostia de aproximativ o lună, unde proprietarii îi lăsaseră și o cameră. Acolo a comis ultimul său jaf. La ora 23:00, a intrat în Hotelul Sirenetta, i-a arătat portarului arma și a cerut 1.650 de euro în numerar. A fost arestat 24 de ore mai târziu, conform La Repubblica.

Recomandarea video

Mediafax
Liana Arsenie, președinta CAB: „N-aș spune că materialul Recorder este unul de presă”
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Cancan.ro
Românul care a câștigat 10 milioane de euro la LOTO, sufocat de datorii! Și-a 'vândut' și părinții la cămătari!
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Adevarul
„Nu mai e ca înainte”. Mărturiile românilor dintr-o țară europeană renumită până de curând pentru nivelul de trai
Mediafax
Mai mult de două treimi dintre europeni simt că țara lor este amenințată. Majoritatea cer o UE mai bine apărată
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Aliații NATO nu mai consideră că SUA contribuie la descurajarea inamicilor. „Cei mai sceptici” membri, conform unui sondaj Politico
Cancan.ro
Meko și Dorian Popa l-ar fi tocmit pe 'Măcelarul lui Bebino' să-l aranjeze pe Alex Bodi. Au pus preț pe capul musculosului
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face și cum arată acum Mirela Stoian, cea care a interpretat-o pe Lila, în „Vacanța Mare”. Actrița a intrat într-un con de umbră de ani buni
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Video / Primele imagini cu mașina care a ars ca o torță. O femeie a murit, șoferul în stare gravă
Descopera.ro
Cum arată ultima suflare a unei stele aflate pe moarte?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Un nou studiu sugerează că viața nu ar fi apărut pe Pământ cum credeam până acum
FLASH NEWS Macron denunță „hidra antisemită” care a cuprins toată Franța, la 20 de ani de la uciderea prin tortură a lui Ilan Halimi
17:17
Macron denunță „hidra antisemită” care a cuprins toată Franța, la 20 de ani de la uciderea prin tortură a lui Ilan Halimi
REACȚIE PSD îl amenință pe premierul Bolojan cu demiterea. Claudiu Manda: „Schimbați-vă sau vă schimbăm”
17:08
PSD îl amenință pe premierul Bolojan cu demiterea. Claudiu Manda: „Schimbați-vă sau vă schimbăm”
EXCLUSIV Ce înseamnă recesiunea tehnică, pe înțelesul tuturor. Economistul Adrian Negrescu: Dezastrul a început imediat după preluarea mandatului de către Bolojan
17:08
Ce înseamnă recesiunea tehnică, pe înțelesul tuturor. Economistul Adrian Negrescu: Dezastrul a început imediat după preluarea mandatului de către Bolojan
FLASH NEWS „Nu vreau să vă pierd”, le spune Merz, din Germania, statelor balcanice care vor să adere la UE. „Cineva este împotrivă, dar trebuie să depășim asta“
17:02
„Nu vreau să vă pierd”, le spune Merz, din Germania, statelor balcanice care vor să adere la UE. „Cineva este împotrivă, dar trebuie să depășim asta“
SCANDAL Ciolacu insistă că Bolojan a trucat cifrele de azi. „Am atașat și două grafice, folosind exclusiv datele europene/Operația reușită, pacientul mort”
16:57
Ciolacu insistă că Bolojan a trucat cifrele de azi. „Am atașat și două grafice, folosind exclusiv datele europene/Operația reușită, pacientul mort”
SURSE Controversă în Germania. Revine Angela Merkel? Ce funcție este vehiculată pentru fostul cancelar al Germaniei
16:42
Controversă în Germania. Revine Angela Merkel? Ce funcție este vehiculată pentru fostul cancelar al Germaniei

Cele mai noi

Trimite acest link pe