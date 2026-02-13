Un marocan a comis șase jafuri într-o zi în Roma și Ostia, Italia. Ce greșeală de începător l-a dat de gol

Un portar marocan, în vârstă de 28 de ani, a comis, cu ajutorul unui pistol, 6 jafuri într-o singură zi la mai multe hoteluri de la Roma şi din localitatea Ostia. Acesta a fost identificat de carabinieri în baza fotografiilor de pe contul său de pe reţelele sociale unde purta pălăria şi ochelarii de soare folosiţi în timpul infracţiunilor.

Alex Ouzounian , un portar de hotel în vârstă de 28 de ani, de origine marocană, dar născut la Roma, a comis, cu ajutorul unui pistol, șase jafuri la Roma și Ostia. A atacat mai multe hoteluri din apropierea gării Termini de la Roma și, în final, hotelul unde lucra de aproximativ o lună în localitatea Ostia, relatează La Repubblica, preluat de A3CNN.

Poliția îl căuta și l-a prins comparând imaginile de pe camerele de supraveghere ale hotelului cu o fotografie pe care el însuși o postase pe profilurile sale de socializare. Carabinierii l-au arestat pentru jaf calificat. Procurorii italieni îl acuză de șase jafuri, toate comise între 3 și 5 februarie.

Pe 3 februarie, bărbatul cu cagulă pe faţă, ochelari de soare şi pălărie, având asupra sa o armă, a intrat în Hotelul Giolli de pe Via Nazionale și a cerut banii. Apoi a făcut acelaşi lucru şi la Hotelul Patria de pe Via Torino, cu arma în mână, îndreptând-o spre portar și spre manager pentru a cere banii.