Ștefan Târnovanu vrea să plece de la FCSB pentru că a ajuns rezervă, iar Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu portarul de 25 de ani.

„El e supărat, vrea și el să meargă la patron. Vrea să facă și el ce a făcut Șut. Atât de supărat e, că a venit să îmi spună chestia asta. Acceptă decizia lui Becali de a-l scoate din poartă, dar numai el știe cum acceptă. Ce să mai… Se antrenează cu puștiul, dar numai el știe cum se antrenează”, a spus Ioan Becali, impresarul lui Târnovanu, la Fanatik.

Ștefan Târnovanu vrea să plece de la FCSB. Ce spune Gigi Becali

„Așa și? Nu îl las să plece la vară. Giovanni a zis ce a zis Târnovanu, nu? Vorbiți cu Târnovanu. Fiecare om face ce vrea el la el acasă. Dacă vrea, Târnovanu să vină la mine. Târnovanu are un contract. Dacă e supărat, cine vrea să-l ia trebuie să achite clauza. Și nici nu e perioadă de transferuri. E perioadă de transferuri acum? Până la vară… Să trăim până la vară și vedem ce facem cu el. Târnovanu are un contract pe care trebuie să-l respecte.

Eu o să-l întreb dacă declarația e de la el. Cred că Giovanni zice ce spune Târnovanu. O să îi dau răspunsul. Să vină să vorbească! Îi transmit să vină la vară, totuși, nu acum. Eu îmi fac treaba din contract. Târnovanu are un contract și trebuie să-l respecte. Nu stau să pierd campionatul pentru el. Nu mi-am pus în cap să-l fac boier pe el.

Vreau să fac o echipă puternică și să câștig campionatul. Giovanni l-a îndrumat bine să vorbească cu mine. Dar să vină la vară. Să vedem. Nu dăm hârtii în timpul campionatului. De ce să vorbească acum? Ce să vorbim acum? E perioadă de transferuri?

Atunci să vorbească și Zima. Să plece toți și rămânem cu un portar. O să-l sun acum să văd. Să-l întreb: «Ce vrei? Vrei să pleci? Atunci să plece toți care sunt rezerve, să rămânem cu 11. Atunci te dau împrumut la Iași, la 1.000 de euro». Hai, mă, că nu merge cu mine!

Trebuia să spună: «Stau și îmi văd de treaba mea, când îmi vine rândul». Eu știu doar că am contracte cu jucătorii și trebuie respectate. Târnovanu nu e problema mea acum”, a declarat Gigi Becali, la GSP.

„Giovanni a zis ce a spus el”

Omul de afaceri a discutat cu Târnovanu și a revenit asupra declarațiilor: „Am vorbit cu el. I-am zis: «Acum nu te vinde nimeni». A recunoscut că a avut zile proaste, că nu s-a concentrat bine. A recunoscut. Giovanni a zis ce a spus el. Nu a inventat nimic. Dar nu e problemă. S-a convins. I-am zis: «Băi, tu nu poți pleca în vară! Doar în iarnă. Când aperi la națională și în cupele europene. Acum cine să te ia? Acum nu te pot băga». El a zis că vrea binele echipei și că a înțeles situația, că e greu. A fost corect. Mi-a plăcut de el. A zis că totul e adevărat. Asta e. Nici nu am vrut să-l tachinez prea mult. I-am zis: «Bă, fii bărbat! Te clatini la prima bătaie de vânt? Stai în picioare!». Băiatul a înțeles tot”.