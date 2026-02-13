Prima pagină » Actualitate » După cât timp se prescriu amenzile primite acasă

13 feb. 2026, 18:00, Actualitate
Dacă ai primit o amendă contravențională acasă, trebuie să știi după cât timp se prescrie acestea și care este termenul legal până când statul poate cere plata.

Autoritățile au la dispoziție șase luni pentru a aplica o amendă contravențională, începând de la data săvârșirii faptei, iar recuperarea sumelor prin executare silită este posibilă într-un termen de până la cinci ani de la momentul aplicării.

Dacă acest termen este depășit, sancțiunea nu mai poate fi emisă, iar contravenția se consideră prescrisă, informează digi24.ro.

Cele șase luni reprezintă intervalul în care autoritățile pot întocmi procesul-verbal și notifica șoferul. Pentru o faptă care a avut loc pe 1 martie 2026, documentul trebuie emis până la 1 septembrie 2026. După această dată, aplicarea amenzii nu mai este posibilă.

Dacă șoferul plătește contravaloarea amenzii în primele 15 zile de la primirea procesului verbal, suma poate fi redusă la jumătate din minimul stabilit, altfel suma integrală înscrisă pe document devine obligatorie.

Dovada achitării amenzii poate fi transmisă rapid, prin e-mail, către unitatea de poliție competentă, fără a mai fi necesară deplasarea la sediu sau trimiterea prin poștă.

