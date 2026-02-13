Administrator de firme ride-sharing, sub control judiciar în dosarul DNA cu prejudiciu de 28 mil. lei

Procurorii DNA au plasat sub control judiciar administratorul mai multor firme de transport alternativ de persoane, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la aproximativ 28 de milioane de lei, informează News.ro. Anchetatorii susțin că acesta nu ar fi înregistrat plățile către șoferi și nu ar fi declarat veniturile obținute.

Direcția Națională Anticorupție a anunțat că s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și instituirea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile, începând cu 12 februarie 2026, față de inculpatul P.I.C., administrator al mai multor societăți comerciale, cercetat pentru două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată.

„În perioada august 2023 – octombrie 2025, inculpatul P.I.C., în calitate de administrator în drept şi/sau în fapt al mai multor societăţi comerciale cu obiect de activitate în transportul alternativ de persoane, împreună cu alte persoane (suspecţi în cauză), ar fi acţionat cu intenţie şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale. În concret, acesta ar fi ascuns sursa impozabilă prin plata neînregistrată a drepturilor salariale către mai mulţi şoferi colaboratori, prin operaţiuni care nu ar fi fost evidenţiate în contabilitate şi nici declarate organelor fiscale. Prin aceste demersuri, ar fi fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 17.969.251 lei, reprezentând impozite şi contribuţii salariale cu reţinere la sursă şi contribuţie asigurătorie de muncă”, scrie într-un comunicat transmis de DNA.

Alte sume nedeclarate și mecanismul folosit

Anchetatorii susțin că, pe lângă sumele reprezentând contribuții salariale, ar fi fost omise și alte venituri care trebuiau declarate.

Totodată, în aceeaşi perioadă şi prin aceeaşi modalitate, inculpatul, împreună cu alte persoane, ar fi omis înregistrarea în evidenţa contabilă a unor operaţiuni şi nu ar fi declarat veniturile realizate, cauzând un prejudiciu suplimentar bugetului de stat în cuantum de 10.155.319 lei, reprezentând TVA colectată şi impozit pe profit.

”În concret, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că inculpatul P.I.C., împreună cu celelalte persoane implicate, ar fi recrutat şoferi şi ar fi încheiat cu aceştia contracte de comodat, în baza cărora autoturismele erau puse cu titlu gratuit la dispoziţia societăţilor comerciale cu rol de operatori de transport. Ulterior, pentru aceste vehicule ar fi fost obţinute autorizaţiile necesare de la agenţiile Autorităţii Rutiere Române (A.R.R.), iar acestea ar fi fost înscrise pe platformele de ridesharing. După începerea activităţii, din sumele încasate de la platformele de ridesharing, persoanele care coordonau în fapt operatorii de transport ar fi reţinut un comision de 10%, iar diferenţa ar fi fost virată şoferilor, fără declararea şi plata contribuţiilor salariale datorate bugetului de stat, ceea ce ar fi condus la obţinerea de către aceştia a unor venituri nete mai mari decât cele legale”, se arată în comunicat.

Potrivit probelor strânse până în acest moment, schema ar fi fost folosită, în medie, aproximativ un an, după care activitatea era mutată pe alte societăți cu același obiect de activitate, înființate în cercul acelorași persoane, pentru a îngreuna verificările și a evita răspunderea penală.

Obligațiile impuse prin controlul judiciar

Pe durata măsurii preventive, inculpatul trebuie să respecte mai multe obligații, între care prezentarea la organul de urmărire penală ori de câte ori este chemat, interdicția de a părăsi teritoriul României fără acordul procurorilor DNA, interdicția de a comunica cu persoanele menționate în ordonanță și de a deține sau folosi arme. Acestuia i s-a pus în vedere că, în cazul încălcării cu rea-credință a obligațiilor stabilite, controlul judiciar poate fi înlocuit cu arest la domiciliu sau arest preventiv.

În dosar sunt vizate și alte persoane, iar ancheta continuă. Joi, procurorii DNA au efectuat percheziții în patru locații din municipiul București, la domiciliile unor persoane fizice, într-o cauză ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală comise în perioada august 2023 – octombrie 2025, în domeniul transportului alternativ de persoane.

AUTORUL RECOMANDĂ