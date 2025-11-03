Locul asaltat de turiștii români, unde fumatul e interzis pentru anumite persoane. Interdicția include și țigările electronice sau produsele de vaping

Autoritățile din Insulele Maldive, o destinație luată cu asalt și de români, au implementat o lege care interzice fumatul tuturor celor născuți după ianuarie 2007, localnici și turiști, devenind singura națiune cu o interdicție „generațională” a tutunului , a anunțat Ministerul Sănătății din acest stat.

Aceasta este o premieră mondială, interdicția incluzând și deținerea și utilizarea țigărilor electronice sau a produselor de vaping.

Inițiativa, lansată de președintele Mohamed Muizzu la începutul acestui an și care a intrat în vigoare de la 1 noiembrie, „va proteja sănătatea publică și va promova o generație fără tutun”, a transmis ministerul, potrivit RaiNews.it.

„Conform noii prevederi, persoanelor născute la sau după 1 ianuarie 2007 li se interzice să cumpere, să utilizeze sau să vândă produse din tutun în Maldive. Interdicția se aplică tuturor formelor de tutun, iar comercianții cu amănuntul sunt obligați să verifice vârsta înainte de a vinde”, a precizat Ministerul Sănătății.

Măsura se aplică și vizitatorilor națiunii cu 1.191 de insulițe de corali răspândite pe aproximativ 800 de kilometri, cunoscută pentru turismul său de lux.

Ministerul a mai precizat, de asemenea, că menține o interdicție completă privind importul, vânzarea, distribuția, deținerea și utilizarea țigărilor electronice și a produselor de vaping, aplicabilă tuturor persoanelor, indiferent de vârstă.

Ce sancțiuni riscă cei care încalcă legea

Vânzarea de produse din tutun către un minor se pedepsește cu o amendă de 50.000 de rufiyaa (3.200 de dolari).

În schimb, utilizarea dispozitivelor de vaping se pedepsește cu o amendă de 5.000 de rufiyaa (320 de dolari).

