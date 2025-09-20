LOTO 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Rezultate Loto duminică, 21 septembrie 2025.

LOTO 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc

Duminică, 21 septembrie, vor avea loc noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Evenimentul va fi transmis în direct pe România TV, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”, începând cu ora 18:30.

După tragerile de joi, 18 septembrie, când au fost acordate peste 23.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,56 milioane de lei, premiile puse în joc au ajuns la valori impresionante:

Loto 6/49

Categoria I: report de 32,81 milioane lei (≈ 6,47 milioane euro)

Noroc: report cumulat de 3,12 milioane lei (≈ 616.400 euro)

Joker

Categoria I: report de 32,54 milioane lei (≈ 6,41 milioane euro)

Categoria II: report de 756.200 lei (≈ 149.100 euro)

Noroc Plus: report cumulat de 48.300 lei

Loto 5/40

Categoria I: report de 52.800 lei (≈ 10.400 euro)

Categoria II: report de 26.400 lei

Super Noroc

Report cumulat de 213.300 lei (≈ 42.000 euro)

La tragerea precedentă a Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 5 câștiguri a câte 56.046 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții din Craiova, Vișeu de Sus (Maramureș), Urlați (Prahova), precum și online, prin aplicația mobilă AmParcat.ro.

