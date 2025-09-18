Joi, 18 septembrie 2025, de la ora 18:30, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri Loto vor avea loc duminică, 21 septembrie 2025.

La Tragerile Speciale Loto Aniversare, care au avut loc duminică, 14 septembrie 2025, Loteria Română a acordat peste 50.200 de câștiguri în valoare totală de peste 4,46 milioane de lei.

Rezultatele Loto 6/49 din 18 septembrie 2025:

Joker: 22, 38, 32, 24, 5 (+13)

Noroc Plus: 625938

Loto 5/40: 3, 13, 20, 33, 12, 5

Super Noroc: 227859

Noroc: 5460382

Loto 6/49: 5, 8, 4, 14, 42, 39

Premiile puse în joc la tragerile Loto din 18 septembrie 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 31,97 milioane de lei (peste 6,30 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,03 milioane de lei (peste 597.900 de euro).

La tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 53.342,88 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joacă.loto.ro.

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 32,22 milioane de lei (peste 6,35 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 686.800 de lei (peste 135.400 de euro).

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 205.100 de lei (peste 40.400 de euro).

La tragerea Noroc Plus, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 221.642,16 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Bistrița.

La tragerea suplimentară Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 241.107 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Băilești.

La tragerea principala Loto 5/40 s-a înregistrat un câștig de categoria a II-a în valoare de 62.987 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Alexandria.

