Prima pagină » Diverse » Lunea nu mai este cea mai deprimantă zi a săptămânii. Ziua care i-a luat locul

Lunea nu mai este cea mai deprimantă zi a săptămânii. Psihologul Montse Escobar vorbește despre „depresia de duminică”.

Pentru tot mai mulți oameni, duminica este ziua anxietății, tristeții sau neliniștii, deoarece este cea mai apropiată de noua săptămână de rutină.

Este vorba de fenomenul „Sunday blues”, care a devenit tot mai comun, scrie eleconomista.es.

Cei afectați sunt „invadați” de un val de emoții negative, deoarece așteaptă noua săptămână de muncă.

Ei devin iritați, nervoși, nu mai sunt motivați, au un sentiment de goliciune interioară, lucruri care pot schimba bunadispoziție de duminică a celor din jur…

Potrivit unor studii, 80% din populație se confruntă cu anxietatea serii de duminică, mai ales dacă au un loc de muncă solicitant.

Potrivit lui Montse Escobar, psiholog umanist din cadrul Monarka Clinic, acesta poate fi un semn grav: „Depresia de duminică, „Sunday blues”, semnalează că ai nevoie de o schimbare majoră în viața ta”.

Nu trebuie să normalizezi disconfortul

Dacă acest tip de disconfort revine în fiecare săptămână și simptomele sunt tot mai severe, este important să mergi la un specialist.

În acest sens, psihologii spun că nu trebuie să transformăm senzația de depresie și disconfort într-o normalitate, pe care o asociem cu începutul unei noi săptămâni de muncă, mai ales când ne afectează atât pe noi, cât și pe alții.

„Trebuie să reducem cerințele în privința rutinei noastre, să ne rezervăm timp pentru noi înșine și cei din jur, să recâștigăm acel spațiu pentru odihnă și bunăstarea personală. Depresia de duminică ne face să ne gândim dacă suntem cu adevărat fericiți la locul de muncă actual sau trebuie să facem o schimbare”, concluzionează psihologul.

