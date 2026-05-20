Sorin Grindeanu cere refacerea Coaliției în spatele PSD: „Nu fugim de guvernare”

Sorin Grindeanu cere ca fosta coaliție să fie refăcută. Liderul PSD și atenționează că în condițiile în care partidul său are cel mai mare număr de parlamentari dintre partidele pro europene există șanse mari ca președintele să îi dea mandatul pentru a face un guvern.

Președintele României dă mandatul cuiva care vine cu o majoritate. Președintele a anunțat că nu dă mandatul cuiva care vine și face o majoritate care nu e pro occidentală, că nu vrea alegeri anticipate și că vrea o coaliție pro occidentală, majoritară. Asta îs condițiile puse de președinte, declară Grindeanu citat de știripesurse.ro.

Teoretic plecăm cu prima șansă

Am avut o primă rundă de consultări, negocieri, eu spre într-o deblocare a situației. Am spus și luni, că suntem partidul care are cel mai mare grup parlamentar, deci teoretic plecăm cu prima șansă. Putem să reușim sau nu. Asta nu înseamnă că PSD fuge, că tot văd foști colegi din coaliție care cer să se dea mandatul PSD. Le dăm liste să semneze că susțin un guvern PSD, noi nu fugim de asta.

USR să nu dea lecții PSD

Aș vrea să se abțină în a da lecții PSD-ului și să nu ne dea lecții. Eu nu spun că Fritz e bun sau că Ghinea nu e bun și ce să facă ei. 98% din colegii mei au spus că trebuie să retragem sprijinul politic pentru Ilie Bolojan. În politică e mult gri, e prea puțin alb, a spus Sorin Grindeanu despre USR, care acuză că în PSD funcționează mai multe facțiuni.

Sorin Grindeanu l-a atenționat și pe Ilie Bolojan că: Trebuie să iasă din campanie electorală. Politica e un maraton, nu e cursă de 100 de metri, trebuie să te țină, încheie Sorin Grindeanu.

