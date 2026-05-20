Prima pagină » Știri politice » Sorin Grindeanu cere refacerea Coaliției în spatele PSD: „Nu fugim de guvernare”

Sorin Grindeanu cere refacerea Coaliției în spatele PSD: „Nu fugim de guvernare”

Sorin Grindeanu cere refacerea Coaliției în spatele PSD:
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Sorin Grindeanu cere ca fosta coaliție să fie refăcută. Liderul PSD și atenționează că în condițiile în care partidul său are cel mai mare număr de parlamentari dintre partidele pro europene există șanse mari ca președintele să îi dea mandatul pentru a face un guvern.

Președintele României dă mandatul cuiva care vine cu o majoritate. Președintele a anunțat că nu dă mandatul cuiva care vine și face o majoritate care nu e pro occidentală, că nu vrea alegeri anticipate și că vrea o coaliție pro occidentală, majoritară. Asta îs condițiile puse de președinte, declară Grindeanu citat de știripesurse.ro.

Teoretic plecăm cu prima șansă

Am avut o primă rundă de consultări, negocieri, eu spre într-o deblocare a situației. Am spus și luni, că suntem partidul care are cel mai mare grup parlamentar, deci teoretic plecăm cu prima șansă. Putem să reușim sau nu. Asta nu înseamnă că PSD fuge, că tot văd foști colegi din coaliție care cer să se dea mandatul PSD. Le dăm liste să semneze că susțin un guvern PSD, noi nu fugim de asta.

USR să nu dea lecții PSD

Aș vrea să se abțină în a da lecții PSD-ului și să nu ne dea lecții. Eu nu spun că Fritz e bun sau că Ghinea nu e bun și ce să facă ei. 98% din colegii mei au spus că trebuie să retragem sprijinul politic pentru Ilie Bolojan. În politică e mult gri, e prea puțin alb, a spus Sorin Grindeanu despre USR, care acuză că în PSD funcționează mai multe facțiuni.

Sorin Grindeanu l-a atenționat și pe Ilie Bolojan că: Trebuie să iasă din campanie electorală. Politica e un maraton, nu e cursă de 100 de metri, trebuie să te țină, încheie Sorin Grindeanu.

Recomandarea autorului: Grindeanu spune ca Bolojan îl sabotează pe Nicușor Dan: „Se află în campania prezidențială pentru 2030”

Recomandarea video

Citește și

DIPLOMAȚIE Xi Jinping avertizează că omenirea riscă să se intoarcă la „legea junglei” și că „pacea este tot mai îndepărtată” din cauza hegemoniei globale a SUA
16:35
Xi Jinping avertizează că omenirea riscă să se intoarcă la „legea junglei” și că „pacea este tot mai îndepărtată” din cauza hegemoniei globale a SUA
FLASH NEWS Guvernul demis Bolojan, acuzat de șobolănii în programul SAFE
16:06
Guvernul demis Bolojan, acuzat de șobolănii în programul SAFE
FLASH NEWS PSD: Premierul demis Ilie Bolojan se eschivează să răspundă la întrebările esenţiale despre traficul de influenţă din biroul său
15:33
PSD: Premierul demis Ilie Bolojan se eschivează să răspundă la întrebările esenţiale despre traficul de influenţă din biroul său
REACȚIE Partenera Oanei Gheorghiu de la Dăruiește Viață intervine în scandalul transparentizării ONG-urilor: Miza nu este controlul fiscal, ci atacul la viața privată
15:01
Partenera Oanei Gheorghiu de la Dăruiește Viață intervine în scandalul transparentizării ONG-urilor: Miza nu este controlul fiscal, ci atacul la viața privată
ANALIZĂ Cum se spală bani prin ONG-uri. Finanțările opace ale organizațiilor permit intrări de bani negri care ies curați. 5 exemple care au zguduit Europa. Realitatea a determinat Parlamentul European să reglementeze situația
14:51
Cum se spală bani prin ONG-uri. Finanțările opace ale organizațiilor permit intrări de bani negri care ies curați. 5 exemple care au zguduit Europa. Realitatea a determinat Parlamentul European să reglementeze situația
FLASH NEWS Tánczos Barna a exclus o colaborare a UDMR cu AUR: „Ar fi o construcție foarte șubredă”
14:47
Tánczos Barna a exclus o colaborare a UDMR cu AUR: „Ar fi o construcție foarte șubredă”
Mediafax
Dosar DNA în cazul Oana Gheorghiu. Procurorii se pregătesc de audieri
Digi24
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Cancan.ro
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
Triunghiul Trump - Xi - Putin. Jocul de culise dintre SUA, China și Rusia și vestea neașteptată pentru România
Mediafax
Oficial! Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română
Click
Cel mai nou cuplu din showbiz, Steve Ant și Alina Oprea de la „Desafio”, se destăinuie! Declarații în premieră! Ce a putut să spună grecul despre Ramona Olaru?!
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Cancan.ro
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Studiu: Insectele își „îngrijesc” rănile la fel ca mamiferele
EXCLUSIV Istoricul Marius Oprea arată avantajele legii transparentizării ONG-urilor. „Vom vedea și de unde au primit bani Călin Georgescu și Nicușor Dan”
16:39
Istoricul Marius Oprea arată avantajele legii transparentizării ONG-urilor. „Vom vedea și de unde au primit bani Călin Georgescu și Nicușor Dan”
ECONOMIE După noi, prăpădul. Eurostat reconfirmă că România are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană sub Guvernul Bolojan
16:35
După noi, prăpădul. Eurostat reconfirmă că România are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană sub Guvernul Bolojan
NEWS ALERT O persoană a căzut pe șine, în stația de metrou Păcii. Metrorex investighează o posibilă tentativă de sinucidere
16:29
O persoană a căzut pe șine, în stația de metrou Păcii. Metrorex investighează o posibilă tentativă de sinucidere
RĂZBOI Zelenski avertizează asupra a 5 scenarii prin care Rusia ar putea extinde războiul în nordul Ucrainei. Kievul pregătește măsuri diplomatice
16:20
Zelenski avertizează asupra a 5 scenarii prin care Rusia ar putea extinde războiul în nordul Ucrainei. Kievul pregătește măsuri diplomatice
ACTUALITATE A început urmărirea penală împotriva responsabililor pentru tragedia din cartierul Rahova
16:11
A început urmărirea penală împotriva responsabililor pentru tragedia din cartierul Rahova
FLASH NEWS Parcul “Donald Trump”, s-ar putea numi “Maia Sandu”. Președinta Moldovei conduce în preferințele cetățenilor din Sectorul 4
15:55
Parcul “Donald Trump”, s-ar putea numi “Maia Sandu”. Președinta Moldovei conduce în preferințele cetățenilor din Sectorul 4

Cele mai noi

Trimite acest link pe