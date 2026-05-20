Ucraina a descoperit urme de uraniu în resturile unei rachete rusești. Nivelul de radiații era o amenințare pentru sănătatea umană

Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat miercuri că mai multe resturi ale unor rachete rusești care conțineau uraniu sărăcit au fost descoperite după un atac asupra regiunii Cernihiv, relatează Kyiv Independent.

Potrivit autorităților ucrainene, nivelurile ridicate de radiații provin de la o rachetă aer-aer R-60 neexplodată, care era echipată pe o dronă Geran-2 modificată și utilizată de forțele ruse pentru a viza elicoptere și aeronave ucrainene. SBU a declarat că sursa radiațiilor a fost reprezentată de proiectilele cu uraniu sărăcit, în special uraniu-235 și uraniu-238.

Uraniul sărăcit este un produs secundar al îmbogățirii uraniului. Este de aproximativ două ori și jumătate mai dens decât oțelul, ceea ce îl face deosebit de eficient pentru perforarea blindajelor grele pe câmpul de luptă.

SBU a înregistrat un nivel de radiații gama de 12 micro-Sieverți pe oră, care depășește semnificativ fondul natural de radiații și reprezintă o amenințare pentru sănătatea umană.

„Munițiile deteriorate sau arse prezintă cel mai mare pericol, deoarece pot elibera praf radioactiv care este periculos pentru oameni și mediu”, a declarat SBU.

