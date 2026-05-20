Zelenski avertizează asupra a 5 scenarii prin care Rusia ar putea extinde războiul în nordul Ucrainei. Kievul pregătește măsuri diplomatice

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că autoritățile de la Kiev analizează cinci scenarii prin care Rusia ar putea încerca să extindă războiul în nordul țării, pe direcția Cernihiv-Kiev. Liderul ucrainean spune că forțele armate vor fi întărite în zonă, iar Ministerul de Externe pregătește măsuri diplomatice pentru a împiedica utilizarea Belarusului într-o eventuală escaladare a conflictului.

Zelenski: Rusia analizează extinderea războiului prin nordul Ucrainei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că, în cadrul unei ședințe a Statului Major, au fost discutate informații privind posibile planuri ale Rusiei de a extinde operațiunile militare în nordul Ucrainei.

Potrivit liderului de la Kiev, autoritățile ucrainene au analizat cinci scenarii privind posibile acțiuni ofensive rusești pe direcția Cernihiv-Kiev, iar armata ucraineană pregătește răspunsuri pentru fiecare dintre acestea.

”Am ținut o ședință de Stat Major. Am analizat în detaliu datele disponibile de la agențiile noastre de informații privind planificarea de către Rusia a operațiunilor ofensive pe direcția Cernihiv-Kiev. Pregătim răspunsuri la fiecare curs posibil de acțiune inamică – dacă rușii îndrăznesc într-adevăr să își extindă agresivitatea. Forțele noastre în acest sector vor fi suplinite”, a scris Zelenski pe X.

Kievul pregătește măsuri diplomatice privind Belarusul

Șeful statului ucrainean a declarat că Ministerul Afacerilor Externe a fost însărcinat să elaboreze măsuri suplimentare de influență diplomatică privind Belarusul, stat pe care Rusia l-ar putea folosi pentru extinderea operațiunilor militare.

De asemenea, analizăm posibilitățile activității noastre externe – am instruit Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei să pregătească măsuri suplimentare de influență diplomatică cu privire la Belarus, pe care Rusia le-ar putea folosi pentru o astfel de extindere a războiului. Sarcini relevante non-publice au fost, de asemenea, atribuite serviciilor de informații ucrainene.

Zelenski: Rusia pregătește noi măsuri de mobilizare

Președintele ucrainean susține că, în opinia Kievului, Rusia nu dispune în prezent de capacitatea necesară pentru o mobilizare „sub acoperire” de asemenea dimensiuni, motiv pentru care Ucraina se așteaptă și la alte decizii politice ale Kremlinului, inclusiv în regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

”În ceea ce privește direcțiile rusești, ne pregătim să extindem raza de acțiune a sancțiunilor noastre pe termen lung, care s-au dovedit deja foarte eficiente, și să obligăm Rusia să își reducă agresivitatea într-un mod mai tangibil. De asemenea, am luat act de informații despre pregătirile Rusiei pentru noi pași de mobilizare – plus 100.000 de persoane.

Credem că, în prezent, Rusiei îi lipsește un astfel de potențial de mobilizare sub acoperire, așa că ar trebui să ne așteptăm la decizii politice rusești de un alt format, inclusiv la cea recentă privind regiunea transnistreană a Moldovei.

Ucraina se va apăra cu siguranță, iar acum sarcina noastră este să ne consolidăm statul, astfel încât niciunul dintre cele 5 scenarii ale Rusiei pentru extinderea războiului în nordul Ucrainei să nu aibă succes. Le mulțumesc tuturor celor care ajută!”, a mai scris Zelenski pe contul său de X.

