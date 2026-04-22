Oraș sau sat? În ce loc copiii sunt mai predispuși la depresie și unde există risc crescut să dezvolte ADHD

Oraș sau sat? În ce loc copiii sunt mai predispuși la depresie / foto cu caracter ilustrativ

Cercetătorii au descoperit că locul în care sunt crescuți copiii joacă un rol foarte important în dezvoltarea lor psihologică. Există diferențe majore între mediul urban și cel rural, unele care pot chiar modela tipurile de probleme de sănătate mintală.

De exemplu, scrie Euronews, copiii crescuți în mediul rural sunt mai predispuși la depresie, izolare și probleme emoționale În schimb, cei de la orașe sunt mai susceptibili să dezvolte probleme de comportament, precum ADHD.

Studiul efectuat în China

Un recent studiu realizat pe aproape 20.000 de copii din China arată că locul în care un copil crește îi influențează profund sănătatea mintală, în moduri diferite.

Astfel, cercetătorii au constatat că toți cei crescuți în mediul rural au o probabilitate mai mare de a suferi de depresie, retragere socială și dificultăți emoționale. Pe de altă parte, copiii din mediul urban sunt mai predispuși la unele probleme de comportament, cum ar fi ADHD (tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate).

Rezultatele au fost publicate în revista Pediatric Investigation. Acestea sugerează că presiunile vieții urbane, de la stresul legat de învățătură și până la ritmul alert, duc la mai multe probleme de comportament. La sat, însă, copiii se confruntă cu dificultăți emoționale legate de sărăcie, izolare și separarea de familie.

În cadrul studiului au fost analizate datele a aproape 20.000 de elevi cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani, proveniți din școli rurale și urbane. În funcție de mediul în care trăiesc, au fost găsite diferențe semnificative în comportamentul psihologic al tinerilor. De exemplu, copiii „de la țară” au obținut scoruri mai ridicate la anxietate, depresie, retragere socială, „plângeri somatice”; unii au prezentat și probleme de atenție. În schimb, „orășenii” au înregistrat scoruri mai mari la probleme sociale și comportamente de încălcare a regulilor.

Cercetătorii au analizat și un alt treilea grup, de 3.003 elevi care erau diagnosticați oficial cu tulburări mintale. La ei, diferențele dintre rural și urban au fost și mai evidente. Studiul a evidențiat că școlarii cu tulburări mintale din mediul rural prezentau mai des simptome de retragere/depresie, probleme sociale, dificultăți de gândire, comportamente de încălcare a regulilor și comportamente agresive. Ceilalți, din mediul urban, prezentau mai des plângeri somatice și comportament agresiv.

De ce există această diferență?

Există și diferențe de gen. Băieții au tipare psihologice semnificativ diferite în funcție de mediul în care trăiesc. La fete, în schimb, nu s-au observat astfel de diferențe.

Potrivit studiului efectuat, mai mulți factori ar contribui la acest decalaj. În China, copiii din mediul rural se confruntă frecvent cu dezavantaje socio-economice. Pentru ei, inclusiv accesul la educație și servicii de sănătate mintală este limitat. Tot aici se încadrează și categoria „copiilor lăsați acasă”, cu părinți plecați la muncă în orașe. „Această situație poate genera sentimente de neglijare, depresie și alte dificultăți psihologice”, spun cercetătorii.

Pentru copiii din mediul urban, presiunile sunt diferite. „Accentul puternic pus de părinți pe performanța academică, combinat cu un sistem educațional competitiv, poate duce la o identificare și diagnosticare mai frecventă a ADHD și a altor probleme de comportament. Diferențele regionale evidențiate necesită intervenții adaptate fiecărui context, pentru a aborda provocările specifice. Prin alocarea informată a resurselor, bazată pe tiparele observate, se poate construi un cadru de sănătate mintală mai eficient și mai incluziv”, transmit autorii studiului.

Recomandarea lor este îmbunătățirea screeningului pentru sănătatea mintală în zonele rurale și creșterea accesului la servicii, inclusiv prin telemedicină. Iar în mediul urban, accentul ar trebui pus pe identificarea timpurie a ADHD.

Trebuie spus și că datele culese provin dintr-o singură provincie, din vestul Chinei. Astfel, rezultatele, deși relevante, nu pot fi generalizate la nivelul întregii țări sau la nivel global.

Medicul pediatru Mihai Craiu, despre modul cum pot fi identificați copiii cu anxietate și depresie: „Este necesar un mic chestionar de triaj la prezentarea la urgență” (VIDEO)

S-a filmat jucându-se cu copiii săi în curte, apoi a intrat în casă și s-a sinucis. Tânăra mamă suferea de depresie

