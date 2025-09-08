Prima pagină » Diverse » Marius Oprescu, Președintele CJ Olt: Educația este cea mai importantă investiție pe care o poate face o comunitate pentru viitorul său

Marius Oprescu, Președintele CJ Olt: Educația este cea mai importantă investiție pe care o poate face o comunitate pentru viitorul său

08 sept. 2025, 11:53, Diverse
Marius Oprescu, Președintele CJ Olt: Educația este cea mai importantă investiție pe care o poate face o comunitate pentru viitorul său
Galerie Foto 3
Marius Oprescu, Președintele CJ Olt a declarat la începutul noului an că: „Educația este cea mai importantă investiție pe care o poate face o comunitate pentru viitorul său”.
Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” a fost renovată cu bani din PNRR, astfel copiii au la dispoziție o sală de sport modernă, care completează condițiile necesare pentru un act educațional de calitate.
Am ales să particip la deschiderea anului școlar aici, pentru a sublinia ce înseamnă investițiile în școli – investiții în viitorul copiilor noștri și al comunității. Totul a fost posibil grație fondurilor europene atrase prin PNRR, spune Marius Oprescu.
Președintele CJ Olt a mai menționat că: „Educația este cea mai importantă investiție pe care o poate face o comunitate pentru viitorul său. Dragi profesori, chiar dacă vă confruntați cu multe provocări, rămâneți aproape de menirea de a forma caractere și generații”.
Marius Oprescu a avut și un mesaj pentru elevi și părinți. „Dragi elevi, folosiți cu încredere condițiile pe care le aveți la dispoziție și bucurați-vă de fiecare pas al reușitei voastre. Dragi părinți, vă mulțumim pentru implicare și sprijin”.
Mediafax
METEO. Prognoza pentru următoarele 2 săptămâni. Temperaturile vor începe să scadă în toată țara
Digi24
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene
Cancan.ro
El este Khalid, bărbatul de 40 de ani care a murit carbonizat după ce a plonjat cu mașina de pe pasajul Berceni
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Rivalul lui Bolojan în PNL, încă o victorie în fața premierului SURSE
Mediafax
Început de an școlar atipic: Protest al sindicatelor din Educație în prima zi de școală / Mii de profesori au pornit în marș spre Cotroceni
Click
Unde se câștigă cel mai bine în România: „Acestea sunt sectoarele cu cele mai mari și mai mici salarii”
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
„Șoferul fantomă” al unei mașini tip Formula 1, identificat în sfârșit de polițiști: bolidul alerga pe autostrăzi din 2019
Cancan.ro
Primarul Sectorului 3, noapte albă cu brigada de modeline ca-n vremurile “bune” (2010)! Robert Negoiță, la volanul unui Bentley de 200 k €, petrecere ca în filme cu Regele Modelelor! După s-a retras pe cameră cu trei semi minore!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
observatornews.ro
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
StirileKanalD
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
KanalD
Când vor avea elevii prima vacanță din anul școlar 2025-2026. E programată în mai puțin de 2 luni
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
SUV-uri SH ieftine pe Mobile.de: Dacia Duster și rivalii sub 4.000 euro
Descopera.ro
Ciocnire „excepțional de rară” detectată în Univers
Capital.ro
Elena Udrea trăiește cele mai fericite clipe. A postat imaginea care a topit inimile tuturor: După 3 ani, rugăciunile mi-au fost ascultate
Evz.ro
Vremea se strică în toată țara. Urmează frig și ploi abundente
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
FOTO Ce ținută a ales Elena Udrea pentru prima zi de școală a fiicei sale. Fostul ministru a postat emoționată un mesaj: “Rugăciunile mele au fost ascultate.”
RadioImpuls
O tragedie cu un final dureros. Ce au găsit lângă trupul biciclistului spulberat de o mașină a schimbat anchetatorii la față. Ultimele secunde ale victimei, rescrise de un detaliu cutremurător descoperit la fața locului. Trecătorii s-au oprit în tăcere
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, cum ai reacționa dacă m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
Descopera.ro
Trucul care ne-ar putea ajuta să găsim mai ușor viață pe alte planete
DOCUMENT Marcel Ciolacu spulberă ACUZAȚIILE că ar fi cheltuit bani din Fondul de Rezervă al Guvernului în scopuri electorale: „Demontez azi minciuna”
14:52
Marcel Ciolacu spulberă ACUZAȚIILE că ar fi cheltuit bani din Fondul de Rezervă al Guvernului în scopuri electorale: „Demontez azi minciuna”
EXTERNE Rusia avertizează că SANCȚIUNILE occidentale nu o vor determina să își schimbe acțiunile din Ucraina
14:51
Rusia avertizează că SANCȚIUNILE occidentale nu o vor determina să își schimbe acțiunile din Ucraina
ACTUALITATE Dispariția bizară a unei românce din Italia. Cum și unde au găsit-o polițiștii
14:44
Dispariția bizară a unei românce din Italia. Cum și unde au găsit-o polițiștii
EDUCAȚIE Cum pot elevii să folosească inteligența artificială pentru a învăța mai bine în noul an școlar/La ce să fie atenți profesorii
14:27
Cum pot elevii să folosească inteligența artificială pentru a învăța mai bine în noul an școlar/La ce să fie atenți profesorii
ACTUALITATE Istoria elogiilor lui Gabriel Liiceanu. Ce ODE a înălțat filosoful de-a lungul vremii și cui. Cine e “Slujirea” și cine a înfăptuit „minunea”
14:22
Istoria elogiilor lui Gabriel Liiceanu. Ce ODE a înălțat filosoful de-a lungul vremii și cui. Cine e “Slujirea” și cine a înfăptuit „minunea”
EDUCAȚIE Ministrul Daniel David stă „ASCUNS” de teama protestatarilor, în prima zi de școală. De ce nu a fost la nicio festivitate de deschidere
14:11
Ministrul Daniel David stă „ASCUNS” de teama protestatarilor, în prima zi de școală. De ce nu a fost la nicio festivitate de deschidere