Marius Oprescu, Președintele CJ Olt: Educația este cea mai importantă investiție pe care o poate face o comunitate pentru viitorul său

Marius Oprescu, Președintele CJ Olt a declarat la începutul noului an că: „Educația este cea mai importantă investiție pe care o poate face o comunitate pentru viitorul său”.

Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” a fost renovată cu bani din PNRR, astfel copiii au la dispoziție o sală de sport modernă, care completează condițiile necesare pentru un act educațional de calitate.

Am ales să particip la deschiderea anului școlar aici, pentru a sublinia ce înseamnă investițiile în școli – investiții în viitorul copiilor noștri și al comunității. Totul a fost posibil grație fondurilor europene atrase prin PNRR, spune Marius Oprescu.

Președintele CJ Olt a mai menționat că: „Dragi profesori, chiar dacă vă confruntați cu multe provocări, rămâneți aproape de menirea de a forma caractere și generații".