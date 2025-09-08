Marius Oprescu, Președintele CJ Olt: Educația este cea mai importantă investiție pe care o poate face o comunitate pentru viitorul său

Marius Oprescu, Președintele CJ Olt a declarat la începutul noului an că: „Educația este cea mai importantă investiție pe care o poate face o comunitate pentru viitorul său”.
Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” a fost renovată cu bani din PNRR, astfel copiii au la dispoziție o sală de sport modernă, care completează condițiile necesare pentru un act educațional de calitate.
Am ales să particip la deschiderea anului școlar aici, pentru a sublinia ce înseamnă investițiile în școli – investiții în viitorul copiilor noștri și al comunității. Totul a fost posibil grație fondurilor europene atrase prin PNRR, spune Marius Oprescu.
Președintele CJ Olt a mai menționat că: „Dragi profesori, chiar dacă vă confruntați cu multe provocări, rămâneți aproape de menirea de a forma caractere și generații".
Marius Oprescu a avut și un mesaj pentru elevi și părinți. „Dragi elevi, folosiți cu încredere condițiile pe care le aveți la dispoziție și bucurați-vă de fiecare pas al reușitei voastre. Dragi părinți, vă mulțumim pentru implicare și sprijin”.