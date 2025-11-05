Ministrul Economiei Radu Miruță și deputatul PNL Ion Iordache se opun finanțării drumului expres Târgu Jiu – Craiova

Ministrul Economiei Radu Miruță (USR) și deputatul PNL Ion Iordache au criticat scrisoare deschisă formulată de PSD și adresată premierului Ilie Bolojan, prin care se solicită finanţarea construcției drumului expres Târgu Jiu – Craiova.

În contextul deficitului bugetar, Ilie Bolojan a blocat mai multe investiții în zona de infrastructură rutieră, alimentare cu gaze, apă, canalizare sau alte proiecte locale.

Drumul expres Târgu Jiu – Craiova reprezintă o investiţie esențială pentru conectarea Olteniei la reţeaua rutieră modernă a României.

Scrisoarea deschisă din partea PSD a fost trimisă tuturor forțelor politice, administrative, societăţii civile, mediului de afaceri și fiecărui cetăţean din Gorj și Dolj.

Ministrul Economiei Radu Miruță a precizat, însă, că, la momentul de față, nu există fonduri pentru un astfel de proiect.

Deputatul Ion Iordache s-a opus, de asemenea, finanțării drumului expres Târgu Jiu – Craiova.

În ciuda dificultăților, Partidul Social Democrat precizează că se va concentra, în continuare, asupra lucrărilor de infrastructură din Gorj.