„După ce s-au crescut taxele, România a primit cele mai mici sume de la UE din ultimii 10 ani”. Un economist celebru taxează dur guvernul Bolojan

Economistul Radu Georgescu lansează critici dure la adresa guvernului condus de Ilie Bolojan, după majorările de taxe introduse de la 1 august 2025. Acesta susține că, în ciuda explicațiilor oficiale, România a primit, în a doua jumătate a anului, cele mai mici sume nete de la Uniunea Europeană din ultimul deceniu.

Într-o analiză publicată pe Facebook, Radu Georgescu afirmă că, în ultimele șase luni, în România au fost introduse „zeci de taxe și impozite”, iar Guvernul a justificat aceste măsuri prin riscul blocării fondurilor europene și prin pericolul retrogradării țării la categoria „junk”.

„În ultimele 6 luni În România s-au crescut zeci de taxe și impozite. Avalanșa taxelor a început de la 1 august 2025. Guvernul a motivat că erau necesare aceste creșteri de taxe deoarece UE ne blocau fondurile europene. Iar agențiile de risc puneau România la categoria Junk. Partea bună este că în România nimeni nu se uită pe rapoartele financiare. Mulți își dau cu parerea dar nimeni nu analizează cifrele financiare. În semestrul 2 2025, dupa ce s-au crescut taxele, Romania a primit cele mai mici sume nete de la UE din ultimii 10 ani !!! O scadere cu 85% față de media semestrelor din ultimii 10 ani !!!”

Radu Georgescu a ironizat discursul public oficial și avertizează că realitatea financiară este diferită de mesajele transmise populației.

„Dacă nu vrei să-ți crească tensiunea când vezi creșterile de taxe , trebuie să ignori toate rapoartele financiare. Dacă ignori datele financiare poți să citești relaxat știrile actuale din presă. Că în 2026 vom avea creștere economică deoarece UE ne va da bani fără număr. Că euro nu va crește deoarece vor intra mulți euro de la UE. Și că în 2026 nu vor crește taxele.”

