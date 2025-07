Moment de coșmar pentru o influenceriță, după ce a făcut baie în ocean: „O greșeală teribilă”

Michelle Sky Hayward, o influenceriță cu mii de urmăritori pe Instagram, avut parte de o experiență teribilă atunci când s-a avântat în apele oceanului, în Cape Town, Africa de Sud. În spatele unei experiențe, aparent, idilice, se ascundea un adevăr demn de un coșmar.

Michelle Sky Hayward a postat pe rețelele de socializare un videoclip în care apare înotând cu entuziasm într-un strat dens de spumă marină, potrivit People.

Cu toate acestea un comentariu din partea unei utilizatoare avea să destrame imaginea acelui moment idilic:

Influencerița fost de-a dreptul șocată după ce a citit comentariile de la clipul postat.

În filmulețul publicat și care s-a viralizat, se poate vedea cum influencerița înghite din greșeală puțină apă, în timp ce înoată: „E sărată”, spune ea, fără să știe ce urmează să afle.

