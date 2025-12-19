Prima pagină » Actualitate » Ce își dorește Nicușor Dan de la Moș Crăciun: „Dacă Moş Crăciun lucrează la nivelul ăsta de abstract, cred că ar fi un lucru bun”

Ce își dorește Nicușor Dan de la Moș Crăciun: „Dacă Moş Crăciun lucrează la nivelul ăsta de abstract, cred că ar fi un lucru bun”

După întâlnirea pe care a avut-o cu Moș Crăciun pe aeroportul din Finlanda, Nicușor Dan a fost întrebat ce vrea să primească de la el. 

Întrebat care ar fi lista sa de dorinţe pentru anul viitor, ce i-ar cere lui Moş Crăciun, Nicuşor Dan a afirmat: ”Am avut o scurtă discuţie cu fetiţa…Ştiu că primul lucru pe care şi-l doreşte este să fim noi sănătoşi, dar al doilea…am spus ceva despre clasa politică şi a spus, «vai, tati, ce limbaj educativ ai». Din poziţia asta, îmi doresc ca societatea românească să-şi conştientizeze, şi oportunităţile, şi vulnerabilităţile şi să reuşim să lucrăm împreună. Dacă Moş Crăciun lucrează la nivelul ăsta de abstract, cred că ar fi un lucru bun”.

Președintele țării a efectuat o vizită în Finlanda pentru a participa la summit-ul de la Helsinki despre apărarea flancului estic, în contextul războiului cu Ucraina. Liderii a opt state din nordul și estul Europei, Finlanda, Suedia, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, România și Bulgaria, au subliniat importanța acestei consolidări a apărării flancului estic al UE, pe fondul amenințării reprezentate de Rusia.

