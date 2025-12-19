Nicușor Dan, despre numirea șefului Înaltei Curți: „Președintele nu are absolut niciun rol. Este doar spectator”

Președintele României, Nicușor Dan, afirmă că nu are nicio atribuție în numirea conducerii Înaltei Curți de Casație și Justiție, precizând că rolul său este strict unul formal. Declarațiile vin în contextul dezvăluirilor explozive din documentarul Recorder și al întâlnirii anunțate cu magistrații, pe fondul tensiunilor tot mai mari din sistemul judiciar care generează proteste de stradă de amploare de peste o săptămână.

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri dimineață că, în procedura de numire a persoanei care conduce Înalta Curte de Casație și Justiție, șeful statului nu are „absolut niciun rol”, fiind doar un „spectator”.

Afirmația a fost făcută în contextul discuțiilor privind relația dintre puterea executivă și sistemul judiciar, declanșate după apariția documentarului Recorder despre justiția din România.

„În numirea şefului / sefei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele nu are absolut niciun rol. Adică este o numire pe care o face CSM-ul, în urma unui concurs care anul ăsta a avut un candidat şi la care preşedintele este spectator”, a declarat Nicușor Dan.

Magistrații nemulțumiți de sistemul de justiție, chemați la Cotroceni

Șeful statului a anunțat că a convocat, la Palatul Cotroceni, pentru luni, 22 decembrie, o întâlnire „fără limită de timp” cu reprezentanții magistraților, pentru a discuta problemele din justiție aduse în atenția publică de ancheta Recorder, scrie News.ro.

Pe agenda discuțiilor se află teme sensibile precum detașarea și transferul judecătorilor, impactul acestora asupra completurilor de judecată, percepția privind independența justiției, salarizarea și pensiile magistraților, dar și libertatea de exprimare a judecătorilor.

Președintele a cerut magistraților să transmită documente, asumate sau neasumate, care să probeze problemele semnalate în sistemul judiciar. Nicușor Dan a precizat că a primit deja numeroase materiale și că analiza acestora, alături de consilierii săi, va dura aproximativ două sau trei luni. Șeful statului a precizat că, în cazul în care vor fi identificate vinovății, se va exprima public.

În paralel, Consiliul Superior al Magistraturii a lansat un chestionar online, care poate fi completat până în ajunul întâlnirii cu președintele, având ca scop consultarea magistraților cu privire la problemele actuale din sistemul judiciar.

Anterior, președintele Nicușor Dan declara, într-o postare pe pagina sa de Facebook, înainte de plecarea la summitul de la Helsinki, că va duce cu el „îngrijorările societăţii legate de funcţionarea justiţiei”, precizând că le împărtășește. Șeful statului a reiterat că, în limitele atribuțiilor sale constituționale, va acționa pentru „apărarea independenţei justiţiei şi a statului de drept”.

„Problemele semnalate în spaţiul public sunt grave, dar au rezolvare. (…). Statul de drept nu este negociabil”, spunea Nicușor Dan.

Cutremur în Justiție după ancheta Recorder

Declarațiile vin pe fondul protestelor ample din ultimele zile, când mii de persoane au ieșit în stradă, în București și în alte orașe din țară, după apariția documentarului Recorder „Justiţie capturată”. Materialul încearcă să explice mecanismele prin care sistemul judiciar ar fi fost influențat de un grup de interese format din magistrați și politicieni, mărturiile din interiorul sistemului fiind catalogate de jurnaliști drept „de o gravitate fără precedent”.

Consiliul Superior al Magistraturii a avut reacții divergente. Inițial, Secția pentru judecători a CSM a susținut că „alegaţiile” din ancheta Recorder sunt contrare evaluărilor realizate în ultimii ani și a acuzat o „campanie de destabilizare a puterii judecătoreşti prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie”. Ulterior, Secția pentru procurori a CSM a anunțat că va verifica concluziile documentarului și a reiterat necesitatea revizuirii unor dispoziții din legile justiției.

Reprezentanții Inspecției Judiciare au anunțat, la rândul lor, că efectuează verificări ca urmare a documentarului și a sesizării venite de la CSM.

„O parte din elementele prezentate în material s-au aflat, deja, în atenţia noastră, un rezumat al acestor activităţi urmând a fi prezentat în zilele următoare”, a transmis Inspecţia Judiciară.

Printre vocile care au confirmat existența unor probleme sistemice se numără și judecătoarea Raluca Moroșanu, de la Curtea de Apel București, care a declarat public că situația din instituție este „toxică şi încordată”, afirmând că judecătorii sunt supuși presiunilor și acțiunilor disciplinare.

Ulterior, sute de judecători și procurori din întreaga țară au semnat o scrisoare de susținere a magistraților care au vorbit public despre disfuncționalitățile din sistem. Printre semnatari se află și șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi.

În acest context, judecătorul Laurențiu Beșu, unul dintre magistrații care au apărut fără identitate protejată în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu. Decizia a fost luată în unanimitate de Secția pentru procurori a CSM, care a înaintat propunerea de numire către președintele Nicușor Dan, hotărând totodată eliberarea lui Beșu din funcția de judecător la Tribunalul București.