Prima pagină » Știri externe » Liderii europeni au aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, fără a folosi activele rusești înghețate

Liderii europeni au aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, fără a folosi activele rusești înghețate

19 dec. 2025, 07:20, Știri externe
Liderii europeni au aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, fără a folosi activele rusești înghețate

Liderii UE au ajuns la un acord privind împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Acordul a fost obținut la capătul unor discuții care au ținut 15 ore. Liderii UE s-au întâlnit la Bruxelles pentru a discuta despre modul în care Ucraina poate fi susținută în continuare.

Acordul de la Bruxelles a fost obținut la capătul unor discuții care au ținut 15 ore, anunță Politico. Participanții la summit-ul UE au ajuns la un consens privind un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord privind împrumutul pentru Ucraina

„Decizia de a acorda Ucrainei un sprijin de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027 a fost aprobată. Am promis, am realizat”, a scris președintele Consiliului European, António Costa, pe X.

Experții vorbesc despre o victorie a președintelui francez Emmanuel Macron. Acesta și-a impus punctul de vedere în fața cancelarului german Friedrich Merz și a altor lideri europeni. Macron va merge acasă cu o dublă victorie: o amânare a semnării acordului Mercosur și un angajament de a utiliza datoria comună pentru a ajuta Ucraina.

Summit-ul UE de la Bruxelles s-a încheiat după miezul nopții fără un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate, a anunțat anterior un oficial UE. Miza discuțiilor a fost uriașă. În statele UE sunt „înghețate” aproximativ 200 miliarde de euro aparținând băncii centrale a Rusiei. Cea mai mare parte se află în Belgia.

Propunerea discutată și respinsă ar fi transformat aceste fonduri, direct sau prin mecanisme de garanție, într-un „împrumut de reparații” pentru Kiev. Varianta a fost analizată deoarece ucrainenii riscă să rămână fără bani începând de la jumătatea lui 2026, conform evaluărilor folosite în timpul negocierilor.

Până la urmă, liderii UE au ales soluția de finanțare temporară pe termen mediu. Ei vor „să acorde un împrumut Ucrainei… pe baza împrumuturilor UE de pe piețele de capital, susținute de marja de manevră a bugetului UE”

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat despre greșelile și succesele Coaliției. „Păi să-i încurajăm, că nu avem alternative”
07:14
Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat despre greșelile și succesele Coaliției. „Păi să-i încurajăm, că nu avem alternative”
FLASH NEWS Tragedie aviatică în Carolina de Nord. Un avion cu 6 persoane s-a prăbușit după ce pilotul a raportat probleme la motor
22:23
Tragedie aviatică în Carolina de Nord. Un avion cu 6 persoane s-a prăbușit după ce pilotul a raportat probleme la motor
FLASH NEWS Trump semnează un ordin istoric. Canabisul nu mai e considerat la fel de periculos ca heroina sau cocaina și i se recunoaște beneficiile medicale
21:17
Trump semnează un ordin istoric. Canabisul nu mai e considerat la fel de periculos ca heroina sau cocaina și i se recunoaște beneficiile medicale
EXTERNE Democrații din Camera Reprezentanților au publicat încă 68 de fotografii din arhiva personală a lui Epstein
20:08
Democrații din Camera Reprezentanților au publicat încă 68 de fotografii din arhiva personală a lui Epstein
CONTROVERSĂ Administrația lui Donald Trump impune noi reguli care forțează spitalele să oprească tratamentele de schimbare de sex la minori
19:44
Administrația lui Donald Trump impune noi reguli care forțează spitalele să oprească tratamentele de schimbare de sex la minori
ALERTĂ Alertă în Republica Moldova. Pod peste Nistru, lovit de drone rusești. Anunțul oficial al Transgaz despre conducta transbalcanică
19:04
Alertă în Republica Moldova. Pod peste Nistru, lovit de drone rusești. Anunțul oficial al Transgaz despre conducta transbalcanică
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Cancan.ro
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Mierea miraculoasă din România, mai puternică decât unele antibiotice. Depășește în eficiență multe produse faimoase la nivel mondial
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit la importul de bumbac
Cancan.ro
BREAKING | Wiz Khalifa, condamnat în România la 9 luni de închisoare cu executare!
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
România exportă mai mult decât importă, arată un raport
DECIZIE Nicușor Dan, despre soluția agreată de Ucraina după acordul privind împrumutul de 90 de milioane de euro: „Va rambursa când se va termina războiul”
07:49
Nicușor Dan, despre soluția agreată de Ucraina după acordul privind împrumutul de 90 de milioane de euro: „Va rambursa când se va termina războiul”
ACTUALITATE 19 Decembrie, calendarul zilei: Jake Gyllenhaal împlinește 45 de ani, Karim Benzema 38. Alyssa Milano face 53 de ani
07:15
19 Decembrie, calendarul zilei: Jake Gyllenhaal împlinește 45 de ani, Karim Benzema 38. Alyssa Milano face 53 de ani
EXCLUSIV Bombă! Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Cine sunt moștenitorii. Marius Calotă e cap de listă, cu partea cea mai mare din avere. I-a lăsat inclusiv locul de veci în care fost îngropată
07:02
Bombă! Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Cine sunt moștenitorii. Marius Calotă e cap de listă, cu partea cea mai mare din avere. I-a lăsat inclusiv locul de veci în care fost îngropată
ACTUALITATE Valentin Stan: Nicușor Dan ne spune că actuala administrație este oarecum de bună-credință, oarecum în folosul nostru
07:00
Valentin Stan: Nicușor Dan ne spune că actuala administrație este oarecum de bună-credință, oarecum în folosul nostru
ACTUALITATE Valentin Stan: Dacă în instanță se invalidează dosarul lui Georgescu, nu rămâi cu nimic în țara asta.
06:30
Valentin Stan: Dacă în instanță se invalidează dosarul lui Georgescu, nu rămâi cu nimic în țara asta.
EXCLUSIV Detalii uluitoare din dosarul furtului de sute de mii de lei din conturile asociațiilor de proprietari din București. Cum funcționează caracatița firmelor care administrează blocurile, dar fug cu fondurile. „Vin la pachet cu contabil și cu cenzor”
06:00
Detalii uluitoare din dosarul furtului de sute de mii de lei din conturile asociațiilor de proprietari din București. Cum funcționează caracatița firmelor care administrează blocurile, dar fug cu fondurile. „Vin la pachet cu contabil și cu cenzor”

Cele mai noi