Ce tip de persoană ești dacă păstrezi pungile de plastic cu gândul că le vei refolosi în viitor, explicația psihologilor

19 dec. 2025, 08:22, Actualitate
Cu toții știm pe cineva care adună în casă obiecte care la prima vedere par inutile, în speranța că le va putea reutiliza cândva: borcane goale, bucăți de hârtie de ambalat, ambalaje de la supermarket și, desigur, pungi de plastic.

După cumpărături, multe persoane aleg să păstreze pungile „pentru orice eventualitate”, un obicei care poate ocupa la un moment dat mult spațiu în dulapuri sau sertare. Chiar dacă la prima vedere pare un comportament destul de banal, realitatea spune mai multe decât ne așteptam despre persoana care are acest obicei.

Una dintre cele mai frecvente trăsături este aceea că sunt persoane foarte atente la economii, se tem să nu irosească bunurile și simt o nevoie de a avea control asupra a ceea ce dețin. Pe de altă parte, obiceiul acesta poate indica și un atașament emoțional față de obiecte, renunțarea la unele din ele poate să provoace chiar simptome de anxietate.

Cei care adună pungi de plastic pot reflecta și o preocupare pentru ordine, le păstrează cu scopul de a avea mereu la îndemână obiecte practice. Cu toate acestea, în alte cazuri, comportamentul poate fi și un simptom al lipsei de organizare și al „neglijenței”, pentru că preferă să amâne ordinea sau reciclarea.

Ce poți face pentru evitarea acumulării pungilor de plastic

Unii experți recomandă respectarea unor reguli de bază pentru a evita strângerea unui număr mare de pungi în casă, lucru care, pe lângă faptul că ocupă spațiu, poate genera și un mare disconfort vizual.

Printre aceste recomandări se numără stabilirea unei limite, de exemplu nu mai mult de 10 pungi, verificarea periodică a locului unde sunt depozitate și reutilizarea lor ori de câte ori este posibil. Totuși, cea mai bună soluție rămâne să îți iei mereu propria pungă, mai ales atunci când faci cumpărături mici.

