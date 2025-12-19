Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat despre greșelile și succesele Coaliției. „Păi să-i încurajăm, că nu avem alternative”

Președintele Nicușor Dan a lăudat cele patru partide politice care au fost dispuse să preia guvernarea țării într-un moment în care se afla într-o poziție vulnerabilă, cu risc de retrogradare de către agențiile de rating. Președintele consideră că aceste moment a fost depășit și reprezintă un succes al coaliției, însă crede șase luni sunt prea puține pentru a evalua foarte exact.

După ședința Consiliului European, Nicușor Dan a vorbit despre succesele, dar și eșecurile actualei coaliții de guvernare.

Succesele și eșecurile coaliției de guvernare, în opinia președintelui

”E greu la ora asta să fac o analiză aşa de subtilă, cum îmi cereţi dumneavoastră. Eu, pe de-o parte, bineînţeles, aşa cum am spus şi de 1 decembrie, avem inflaţie 10%, asta înseamnă că (…) puterea lor de cumpărare este cu 10% mai mică decât anul trecut pe vremea asta, deci asta este un fapt. Pe de altă parte, Coaliţia asta a reuşit, dacă ne uităm macro… Acum 5-6 luni, principala noastră grijă era ca nu cumva agenţiile de rating să downgradeze România la nerecomandat investitorilor şi multe fonduri de investiţii să plece din România. Acest risc nu mai există în momentul de faţă. Deci ăsta este un succes al coaliţiei”, a răspuns preşedintele.

El a adăugat că ”pe OECD, nu OSCE, pe partea legislativă lucrurile au ajuns la un final, adică ne-am îndeplinit toate obligaţiile, din nou este un succes al coaliţiei”.

”Bineînţeles că e cam puţin şase luni pentru a evalua. Şi am spus şi eu să tot repet, România a fost într-o poziţie vulnerabilă şi faptul că aceste patru partide au ales să facă parte din guvernare e un lucru lăudabil”, a completat şeful statului.

Întrebat despre greşelile coaliţiei, Nicuşor Dan a afirmat: ”Da, păi să-i încurajăm că nu avem alternative”.

Președintele crede că autoritățile publice ar trebui să își îmbunătățească semnificativ relația cu cetățenii și să comunice mai mult și mai bine, însă nu vede reducerea corupției ca pe o principală problemă.

”Nu vorbim numai de coaliţie, vorbim şi de persoana mea şi, în general, de orice autoritate publică, relaţia cu cetăţenii e important să fie îmbunătăţită (…) mai mult decât să ne aruncăm acuze unii altora, vorbesc de clasa politică, e important mai mult să explicăm ce facem, care sunt mizele, de ce direcţia occidentală este bună, de ce Europa cu toate problemele ei de decizie structurală este alternativa viabilă pentru România (…) Pe partea substanţială, evidentă, trebuie să reducem corupţia, trebuie să îmbunătăţim interfaţa între interacţiunea dintre autoritate şi cetăţean”, a mai declarat acesta.

Ce își dorește Nicușor Dan de la Moș Crăciun

Întrebat care ar fi lista sa de dorinţe pentru anul viitor, ce i-ar cere lui Moş Crăciun, Nicuşor Dan a afirmat: ”Am avut o scurtă discuţie cu fetiţa…Ştiu că primul lucru pe care şi-l doreşte este să fim noi sănătoşi, dar al doilea…am spus ceva despre clasa politică şi a spus, «vai, tati, ce limbaj educativ ai». Din poziţia asta, îmi doresc ca societatea românească să-şi conştientizeze, şi oportunităţile, şi vulnerabilităţile şi să reuşim să lucrăm împreună. Dacă Moş Crăciun lucrează la nivelul ăsta de abstract, cred că ar fi un lucru bun”.

