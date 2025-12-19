Nicușor Dan, despre soluția agreată de Ucraina după acordul privind împrumutul de 90 de milioane de euro: „Va rambursa când se va termina războiul”

Președintele Nicușor Dan a explicat ce soluție au agreat liderii europeni pentru a finanța Ucraina. El a precizat că Uniunea Europeană ia de la băncile comerciale un împrumut de 90 de miliarde de euro, iar țara care este acum în război îi va rambursa la finalizarea conflictului. Dobânzile vor fi suportate de bugetul uniunii, chiar dacă Ungaria, Slovacia, Cehia au exprimat rezerve cu privire la achitarea acestora.

Ce a spus Nicușor Dan despre împrumutul Ucrainei

”Uniunea împrumută 90 de miliarde de euro îi dă Ucrainei ca împrumut. Şi, după cum ştiţi, Uniunea a blocat deja activele ruseşti şi activele blocate ruseşi sunt parte din garanţia pentru acest împrumut. Pe scurt, asta a fost concluzia summit-ului”, a declarant, vineri dimineaţă, preşedintele Nicuşor Dan, după participarea la reuniunea Consiliului European.

Președintele a precizat că: ”este un împrumut pe care îl ia Uniunea, pe care după aceea îl împrumută la rândul său Ucrainei”.

”Ucraina va rambursa când se va termina războiul şi dobânzile pentru acest împrumut sunt plătite de asemenea din bugetul Uniunii (…) Este vorba de un împrumunt al Uniunii, a fost nevoie de unanimitate care a fost obţinută. Trei ţări au exprimat rezerve cu privire la contribuţia lor la dobânzile care, aşa cum am spus, vor fi plătite din bugetul unui. Cele trei ţări fiind Ungaria, Slovacia, Cehia”, a mai declarant șeful statului.

El a ținut să precizeze că: ”e mai mult o chestiune politică decât una tehnică”, pentru că, împrumutul fiind al Uniunii, cele trei state participă oricum la bugetul UE.

”Asta este mai degrabă o poziţionare politică pentru că, aşa cum am spus, împrumutul, însemnând şi garanţiile şi dobânzile, este al bugetului Uniunii, la care toate cele 27 de state contribuie. Deci e mai mult o chestiune politică decât una tehnică”, a explicat preşedintele.

La ce înțelegere au ajuns liderii Uniunii Europene

El a menţionat că soluţia agreată de liderii europeni presupune ”că Uniunea ia din nişte bănci comerciale 90 de miliarde şi le dă Ucrainei”.

”Soluţia alternativă era ca Uniunea să ia exact acei bani blocaţi (activele ruseşti – n.r.) şi să-i dea Ucrainei. Deci diferenţa între cele două alternative este că, pe alternativa a doua, erau nişte bani pe care pur şi simplu îi lua şi dădea Ucrainei şi acum se duce şi printr-o procedură de achiziţie, ia nişte ban din piaţă. Asta este diferenţa. Dacă vom folosi sau nu direct acei bani, discuţiile continuă”, a menţionat şeful statului.