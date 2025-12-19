Ion Cristoiu: „România este o țară exemplu la nivelul Uniunii Europene, dar tot au loc proteste organizate de pro-europeni”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum protestele anti justiție sunt făcute tot de pro-europeni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „ Eu că sunt băiat deștept, am citit… Bă, deci în România președintele este mai mult decât pro-european. Și chiloții îi are pro-europeni și șosetele, la fel. Și mătreața lui este tot pro-europeană. Bun, e pro-european din cap până în picioare.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum protestele împotriva justiției sunt organizate tot de pro-europeni. Acesta a început prin a spune că dacă ar fi un analist străin, situația din România ar fi confuzantă. Într-o țară în care președintele este pro-european, Guvernul, de asemenea, protestele nu sunt organizate de opoziție. Jurnalistul susține că România ar putea să ia un premiu european pentru ajutorul oferit Ucrainei.