Ion Cristoiu: „România este o țară exemplu la nivelul Uniunii Europene, dar tot au loc proteste organizate de pro-europeni”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum protestele anti justiție sunt făcute tot de pro-europeni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum protestele împotriva justiției sunt organizate tot de pro-europeni. Acesta a început prin a spune că dacă ar fi un analist străin, situația din România ar fi confuzantă. Într-o țară în care președintele este pro-european, Guvernul, de asemenea, protestele nu sunt organizate de opoziție. Jurnalistul susține că România ar putea să ia un premiu european pentru ajutorul oferit Ucrainei.
„Ajungem la paradox. Hai să îți zic, că știi ce zic eu pe la pastilă. Eu sunt un tip străin, da? Sunt din afara țării. Și, deodată, citesc că în România au loc proteste. Da? Da, și-i zic așa… Eu că sunt băiat deștept, am citit… Bă, deci în România președintele este mai mult decât pro-european. Și chiloții îi are pro-europeni și șosetele, la fel. Și mătreața lui este tot pro-europeană. Bun, e pro-european din cap până în picioare. Avem un Guvern, unul dintre cele mai puternice guverne din Europa, care este pro-european. Bun, avem primarul Bucureștiului pro-european. În aceste condiții, în această țară pro-europeană, da, care hămăie de dimineața până seara la ruși, care dă un ajutor necondiționat Ucrainei… Deci este la nivel de Bruxelles o țară exemplu. Poate să ia premiu. Păi, deodată au loc proteste. Și eu, dacă aș fi analist străin, aș zice: hopa, măi, ăia din AUR au organizat proteste. Nu, ele sunt organizate tot de ei. Adică, așa ceva n-am văzut… Același electorat, aceeași tipi care l-au votat pe Nicușor Dan…”, a explicat jurnalistul.