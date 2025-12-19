19 Decembrie, calendarul zilei: Jake Gyllenhaal împlinește 45 de ani, Karim Benzema 38. Alyssa Milano face 53 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 19 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Jake Gyllenhaal este un actor american apreciat pentru intensitatea rolurilor sale. Născut pe 19 decembrie 1980, la Los Angeles, provine dintr-o familie cu tradiție în cinematografie, ceea ce i-a facilitat contactul timpuriu cu filmul. A atras atenția publicului larg prin interpretarea complexă din Donnie Darko (2001), rol care i-a adus recunoaștere internațională. De-a lungul carierei, a demonstrat o capacitate remarcabilă de transformare, jucând în filme diverse precum Brokeback Mountain, Zodiac, Nightcrawler și Prisoners. Pentru Brokeback Mountain a primit o nominalizare la Oscar. Este implicat în diverse cauze umanitare și sociale, susținând organizații care promovează educația, drepturile omului și protecția mediului. Cunoscut pentru seriozitatea cu care își construiește personajele, Jake Gyllenhaal rămâne una dintre cele mai respectate și interesante prezențe din cinematografia contemporană.

Karim Benzema este un fotbalist francez de renume mondial, considerat unul dintre cei mai compleți atacanți ai generației sale. S-a născut pe 19 decembrie 1987, la Lyon, într-o familie cu origini algeriene. Și-a început cariera profesionistă la Olympique Lyon, unde s-a remarcat rapid prin inteligența de joc, tehnica fină și eficiența în fața porții. Consacrarea internațională a venit odată cu transferul la Real Madrid, în 2009, club la care a scris istorie timp de peste un deceniu. Alături de madrileni, Benzema a câștigat numeroase trofee, inclusiv mai multe Ligi ale Campionilor, devenind unul dintre cei mai buni marcatori din istoria clubului. Sezonul său excepțional din 2021–2022 i-a adus Balonul de Aur, o recunoaștere supremă a valorii sale individuale. După plecarea de la Real Madrid, Benzema și-a continuat cariera la Al-Ittihad, rămânând o figură influentă în fotbalul internațional.

Alyssa Milano este o actriță și activistă americană, cunoscută atât pentru cariera sa în televiziune și film, cât și pentru implicarea civică. S-a născut pe 19 decembrie 1972, în Brooklyn, New York, și a devenit celebră încă din copilărie, datorită rolului Samantha Micelli din serialul Who’s the Boss?. Ulterior, și-a consolidat popularitatea prin rolul Phoebe Halliwell din serialul de succes Charmed, unde a interpretat o vrăjitoare carismatică și puternică, apreciată de publicul din întreaga lume. De-a lungul carierei, a apărut în numeroase filme și producții TV, demonstrând versatilitate și maturitate artistică. Dincolo de actorie, Alyssa Milano este recunoscută pentru activismul său, fiind o voce importantă în susținerea drepturilor femeilor, egalității sociale și a mișcării #MeToo.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1901: Rudolf Hell 🇩🇪📠 considerat inventatorul faxului. A trăit 100 de ani

🎂1906: Leonid Brejnev 🇷🇺🗣

🎂1915: Edith Piaf 🇫🇷🎤 a consacrat, atât în Franța cât și în întreaga lume, genul „chanson réaliste”. A avut o copilărie grea, fiind crescută de bunica ei, patroană a unui bordel. După sfârșitul primului război mondial, tatăl său este angajat de un circ ambulant și o ia cu el pe Édith, cu care împarte rulota ce-i servea locuință. Pentru a-și ajuta tatăl, începe să cânte la colțuri de stradă, câștigând astfel câțiva bani

🎂1967: Damian Militaru 🇷🇴⚽️

🎂1969: Richard Hammond 🇬🇧📺🚗 Top Gear, Grand Tour

🎂1972: Alyssa Milano 🇺🇸🎬 cunoscută mai ales pentru portretizarea personajului Samantha Micelli în sitcomul Who’s the Boss? (1984-92), rolul Jennifer Mancini în Melrose Place (1997-98) de pe Fox, Phoebe Halliwell în Charmed (1998-2006) și Coralee Armstrong în Insatiable

🎂1980: Jake Gyllenhaal 🇺🇸🎬 Remarcat pentru Donnie Darko (2001) în care a jucat rolul unui adolescent cu probleme, jucând alături de sora sa, actrița Maggie Gyllenhaal. În 2005 a câștigat faima, atenția publicului, a criticii de specialitate și o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea lui Jack Twist din Brokeback Mountain. Bubble Boy (2001), Zodiac (2007), Prisoners (2013), Nightcrawler (2014), Southpaw (2015), Demolition (2015), Nocturnal Animals (2016), The Guilty (2021)

🎂1987: Karim Benzema 🇫🇷⚽️ În 2022 a câștigat Balonul de Aur

Decese 🕯

🕯️1741: Vitus Bering 🇩🇰⛵️ explorator danez în serviciul Marinei Ruse, un căpitan-komandor cunoscut marinarilor ruși drept Ivan Ivanovici. El a fost primul european care a descoperit Alaska și Insulele Aleutine. Strâmtoarea Bering, Marea Bering, Insula Bering, Ghețarul Bering și Puntea Bering poartă numele exploratorului

🕯️1848: Emily Brontë 🇬🇧✒️ romancieră și poetă, cunoscută mai ales pentru unicul ei roman, La răscruce de vânturi (Wuthering Heights)

🕯️1915: Alois Alzheimer 🇩🇪🧠 A descris pentru prima dată o formă de demență degenerativă, cunoscută până azi după numele său ca Boala Alzheimer

🕯️1996: Marcello Mastroianni 🇮🇹🎬 protagonist multilateral de mare talent în cinematografia din a doua jumătate a secolului al XX-lea

🕯️2004: Gheorghe Tătaru 🇷🇴⚽️ Maestru al Sportului, cunoscut în fotbal cu numele de „Tătaru 2”, a fost primul marcator de pe Stadionul Steaua, reușind să deschidă scorul la meciul de inaugurare cu OFK Belgrad, 2-2 (09.04.1974). Unul dintre cei mai prolifici atacanți ai Stelei din întreaga istorie a clubului, fiind de 3 ori golgheterul echipei

🕯️2013: Nae Lăzărescu 🇷🇴📺 A format un cuplu comic alături de Vasile Muraru

Calendar 🗒

🗒1241: Termenul „parlament” este utilizat pentru prima dată într-un document regal oficial prin care în Anglia se convoaca consiliul regelui Henric al III-lea

🗒1898: S-a înființat, la Iași, Societatea Universitară Română, condusă de A. D. Xenopol

🗒1900: Parlamentul francez votează amnistia pentru toți cei implicați într-un scandalos proces de trădare a armatei, cunoscut sub numele de afacerea Dreyfus

🗒1916: Primul Război Mondial: Se sfârșește Bătălia de la Verdun, dintre trupele germane și cele franceze

🗒1963: Zanzibar primește independența de la Marea Britanie de a deveni monarhie constituțională sub un sultan

🗒1984: Marea Britanie și China semnează un acord potrivit căruia Hong Kong-ul trece, începând cu 1 iulie 1997, sub suveranitate chineză, punându-se capăt, după 155 de ani, dominației britanice

🗒1997: A avut loc premiera filmului Titanic, regizat, scris, co-produs și co-montat de James Cameron și a fost cel mai costisitor film realizat până în acel moment, cu un buget estimat la 200 de milioane $

🗒2012: Park Geun-hye devine prima femeie președinte al Coreei de Sud

🗒2013: Agenția Spațială Europeană lansează nava spațială Gaia, având misiunea să construiască cel mai mare și mai precis catalog spațial 3D realizat vreodată, însumând aproximativ 1 miliard de obiecte astronomice, în principal stele, dar și planete, comete, asteroizi și quasari, printre altele

🗒2016: Atentat produs la un târg de Crăciun din Berlin, unde un camion cu numere din Polonia a pătruns pe esplanadă, intrând în mulțime. 12 persoane au decedat

