30 oct. 2025, 20:54, Diverse
Medicii și studiile recente arată care sunt beneficiile băuturilor calde pentru sănătate, atunci când sunt consumate în sezonul rece. Ei bine, printre altele, ajută la îmbunătățirea circulației și la reducerea anxietății.

Când bem un lichid fierbinte, vasele de sânge se dilată, un proces numit vasodilatație, care permite un flux sanguin mai bun la nivelul pielii, oferind o senzație plăcută de căldură, notează B1 TV.

Experții afirmă că acest lucru este crucial pentru persoanele care suferă des de mâini și picioare reci. De asemenea, o circulație îmbunătățită ajută celulele să primească mai mult oxigen și nutrienți, făcând ca organele să funcționeze mai eficient.

Iarna, avem tendința să ne hidratăm mai puțin, deși corpul depune eforturi constante să se mențină cald, iar consumul de lichide fierbinți, fie că vorbim de apă cu lămâie sau un ceai de plante, ne ajută să menținem nivelul optim de hidratare.

Un alt beneficiu este și acela legat de detoxifiere: căldura poate crește ușor temperatura internă, stimulând transpirația, un proces natural de eliminare a toxinelor. Totodată, ajută la stimularea rinichilor, filtrele naturale ale sângelui.

Un alt lucru interesant este și acesta: conform unui studiu recent, citat de G4Food, unii participanți care consumau mai multe băuturi calde iarna aveau tendința de a raporta niveluri mai scăzute de depresie și probleme de somn.

Acesta nu este doar un efect placebo, senzația de căldură și ritualul de a savura o cană caldă având un efect calmant asupra sistemului nervos, relaxând mușchii și reducând anxietatea.

Tocmai de aceea, nu e de mirare că o supă caldă sau un vin fiert (consumat cu moderație, desigur!) sunt sinonime cu confortul.

Și, deși nu tratează virusurile, lichidele calde sunt un aliat puternic chiar și în lupta cu simptomele răcelii și gripei. Aburul de la o cană de ceai cu ghimbir sau de la o supă ajută la subțierea mucusului și la decongestionarea căilor respiratorii.

Ingrediente precum ghimbirul, mierea și lămâia adaugă proprietăți antiinflamatoare și vitamine esențiale.

