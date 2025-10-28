Prima pagină » Actualitate » Cele două lucruri pe care le poți face pentru întărirea IMUNITĂȚII, în sezonul rece. Dr. Monica Pop: „Nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi”

Cele două lucruri pe care le poți face pentru întărirea IMUNITĂȚII, în sezonul rece. Dr. Monica Pop: „Nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi”

28 oct. 2025, 22:04, Actualitate
Cele două lucruri pe care le poți face pentru întărirea IMUNITĂȚII, în sezonul rece. Dr. Monica Pop: „Nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi”
Medicul oftalmolog Monica Pop (FOTO - Mediafax Foto/Andreea Alexandru)

Celebrul medic oftalmolog Monica Pop oferă cu două recomandări pentru întărirea imunității, foarte utile în sezonul rece. Ea spune că le-a învățat încă din facultate și sunt foarte eficiente.

În primul rând, dr. Monica Pop pune accent – în special – pe alimentele consumate la micul dejun. Ea spune că este bine să mâncăm după trezire alimente bogate în proteine (cum ar fi ouă, brânză, șuncă), pentru că acestea activează celulele răspunzătoare pentru imunitate. Este vorba de un „truc” învățat încă din facultate de la un infecționist.

„Sfaturi medicale… de toamnă. Pentru toți: Nu plecați niciodată de acasă fără să luați micul dejun, oricât ar fi de «mic». Dar, să conțină neapărat o proteină (ou, brânză, șuncă), pentru a activa celulele răspunzătoare de imunitate. Este ceea ce am învățat încă din facultate de la un mare medic infecționist, domnul Dr. Stetrescu!”, a scris Monica Pop, potrivit Click.

Dr. Monica Pop sugerează să luam și vitamina D3, foarte importantă în sezonul rece.

Inspectorul general din Timiș: O cultură a respectului față de celălalt nu este dezvoltată / Ce trebuie să facă părinții când observă că cei mici au simptome de răceală

Sursa FOTO: Shutterstock – caracter ilustrativ

Dar, înainte de administrarea acesteia, este indicat să facem și o analiză simplă pentru a vedea de ce cantitate avem nevoie.

„Luați zilnic Vitamina D3. Dacă aveți posibilitatea, făceți-vă o determinare a Vitaminei D3 din sânge. Există teste la farmarcie. Valorea normală este între 30-100. Cei cu valori sub 30 să ia Vitamina D3 de 5.000. Ceilalți, minimum 2.000 pe zi, chiar dacă nu ați mai făcut nicio determinare”, a mai precizat medicul.

Asyfel, respectând aceste două lucruri, micul-dejun bogat în proteine și administrarea vitaminei D, medicul susține că organismul nostru va fi pregătit de acest sezon.

„Urmărind aceste 2 sfaturi, nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi”, a mai precizat Monica Pop.

