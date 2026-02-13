Motivul pentru care Daniel Băluţă îl compară pe Ilie Bolojan cu Nicolae Ceauşescu: „Fac o comparaţie extrem de onestă”

Edilul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a declarat, într-un interviu pentru HotNews, că „domnul Bolojan are o abordare destul de autocrată”. Mai mult, el a comparat „fixaţia” pentru deficitul bugetar cu „obsesia lui Nicolae Ceauşescu pentru plata datoriei externe”: „Şi fac o comparaţie extrem de onestă între cele două personalităţi politice”.

Daniel Băluţă spune că premierul Ilie Bolojan nu ascultă „vocea oamenilor”. Printre atacuri în serie lansate la adresa premierului, Băluță l-a comparat pe Bolojan cu Nicolae Ceaușescu.

„Să nu vi se pară foarte dur ceea ce spun în continuare, dar este o realitate. În ultimele luni, avem o fixaţie în ceea ce priveşte sintagma deficitului bugetar.

Ca om care a trecut prin anul 1989, seamănă foarte mult cu fixaţia pe care Nicolae Ceauşescu o avea pentru plata datoriei externe. Lucru pe care l-a şi făcut, exact ca domnul Bolojan.

Şi fac o comparaţie extrem de onestă între cele două personalităţi politice, pentru că, în ambele situaţii, vocea oamenilor a fost ignorată. Insistența pentru plata datoriei externe a dus la prăbușirea puterii de cumpărare, la sărăcirea populației, şi la prăbuşirea regimului”, a declarat edilul.

Daniel Băluţă: Ilie Bolojan are o abordare „autocrată, autoritară”

El fusese întrebat de ce apar tot mai multe voci critice în PSD faţă de premierul Ilie Bolojan, în condiţiile în care social-democrații îl susţin la guvernare.

Preşedintele PSD Bucureşti a mai precizat că Bolojan are o abordare „autocrată, autoritară” asupra guvernării şi a susținut că doar PSD e partidul din coaliţie care reprezintă vocea oamenilor.

„Cred că, folosind exemplele istorice, nu putem decât să înțelegem că vocea oamenilor trebuie ascultată. Nu putem să guvernăm împotriva oamenilor. Nu putem să fim Alexandru Lăpușneanu – nu putem să fim «Dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau». Domnul Bolojan are două alternative foarte simple. Fie să asculte vocea oamenilor – și PSD este cel care reprezintă în această coaliție vocea oamenilor –, fie renunță la această poziție de premier (…) Domnul Bolojan, din păcate, nu este racordat la problemele societăţii, nu este prezent la firul ierbii, ca să le poată înţelege, are o abordare destul de autocrată, autoritară, iar din păcate rezultatele pe care le vedem sunt acestea: extrem de multă tensiune, extrem de multă nervozitate. Nu vedem niciun fel de măsură economică. Şi eu, şi dumneaovastră putem face reformă tăind. Asta nu e reformă! Nu cred că există un român care să vadă din partea domnului Bolojan o singură măsură care să genereze perspectivă”, a adăugat edilul sectorului 4.

Declaraţiile lui Daniel Băluţă vin după ce PSD a ieşit public, joi, cu un nou mesaj critic la adresa Executivului din care face parte: „Să abandoneze politica simplistă de austeritate”, arată un comunicat de presă al partidului.

Totodată, după ce Institutul Naţional de Statistică a anunţat că România a intrat în recesiune tehnică, Sorin Grindeanu a spus, vineri, că PSD îşi „asumă partea lui de responsabilitate” pentru intrarea României în recesiune, dar în mod cert, există un vinovat principal pentru direcția greșită în care am fost împinși”. Liderul social-democrat i-a reproşat premierului Bolojan că este „încăpățânat și obsedat” de propria imagine.

