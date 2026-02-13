Prima pagină » Actualitate » Copiii care pot fi înscriși la grupa pregătitoare în 2026

13 feb. 2026, 17:00, Actualitate
Părinții care vor să își înscrie copiii în grupa pregătitoare în 2026 trebuie să știe că există reguli privind vârsta și condițiile de admitere.

Grupa pregătitoare este parte a învățământului primar și are rolul de a face mai ușoară trecerea  de la grădiniță la școală.

Potrivit regulilor aplicate în ultimii ani, copiii care împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2026 trebuie înscriși obligatoriu în învățământul primar, la grupa pregătitoare, informează antena3.ro. Cei care împlinesc 6 ani după această dată pot fi înscriși în baza unei evaluări și a unei recomandări

Dacă un copil este născut între 1 septembrie 2019 și 31 august 2020, iar până la 31 august 2026 împlinește 6 ani, părinții au obligația legală de a-l înscrie în clasa pregătitoare. Învățământul primar este obligatoriu, iar nerespectarea acestei prevederi poate atrage sancțiuni.

Înscrierea la grupa pregătitoare în 2026 se va face în două etape, așa cum s-a întâmplat și în anii anteriori. Calendarul a fost anunțat de Ministerul Educației, fiind vorba de un proiect supus deocamdată consultării publice.

Părinții trebuie să depună o cerere-tip de înscriere, fie online, fie direct la unitatea de învățământ dorită, însoțită de documentele necesare:certificatul de naștere al copilului (copie și original); cartea de identitate a părintelui sau tutorelui legal; recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (dacă este cazul); alte documente solicitate de școală.

