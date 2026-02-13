Copiii care pot fi înscriși la grupa pregătitoare în 2026

Părinții care vor să își înscrie copiii în grupa pregătitoare în 2026 trebuie să știe că există reguli privind vârsta și condițiile de admitere.

Grupa pregătitoare este parte a învățământului primar și are rolul de a face mai ușoară trecerea de la grădiniță la școală.

Potrivit regulilor aplicate în ultimii ani, copiii care împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2026 trebuie înscriși obligatoriu în învățământul primar, la grupa pregătitoare, informează antena3.ro. Cei care împlinesc 6 ani după această dată pot fi înscriși în baza unei evaluări și a unei recomandări

Dacă un copil este născut între 1 septembrie 2019 și 31 august 2020, iar până la 31 august 2026 împlinește 6 ani, părinții au obligația legală de a-l înscrie în clasa pregătitoare. Învățământul primar este obligatoriu, iar nerespectarea acestei prevederi poate atrage sancțiuni.

Înscrierea la grupa pregătitoare în 2026 se va face în două etape, așa cum s-a întâmplat și în anii anteriori. Calendarul a fost anunțat de Ministerul Educației, fiind vorba de un proiect supus deocamdată consultării publice.

Părinții trebuie să depună o cerere-tip de înscriere, fie online, fie direct la unitatea de învățământ dorită, însoțită de documentele necesare:certificatul de naștere al copilului (copie și original); cartea de identitate a părintelui sau tutorelui legal; recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (dacă este cazul); alte documente solicitate de școală.