Daniel Băluță continuă războiul cu Ciucu: Comportament de baron/Nu putem arbitra o astfel de reglare de conturi într-un stil mafiot

09 feb. 2026, 14:45, Actualitate

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, lansează acuzații grave la adresa primarului general, Ciprian Ciucu. Băluță îl acuză pe liberal că a „mințit”, că are „comportament de baron”, iar singura sa preocupare este „de a-și regla conturile”. Băluță afirmă că PSD nu se va implica într-o „operațiune demnă de clanul Soprano”.

Daniel Băluță a subliniat, luni, într-o conferință de presă, că PSD nu este de acord cu proiectul de creștere a costului biletelor propus de actualul primar al Capitalei și susține că i-a propus acestuia o cale prin care să economisească 200 milioane de lei. Însă, Ciucu nu ar fi acceptată, acuză edilul de la sectorul 4.

Băluță consideră inacceptabilă creșterea costurilor la bilete

„Este foarte important să facem dreptate într-un moment în care toate taxele și impozitele locale au crescut, TVA-ul a crescut, impozitul pe venit a crescut, impozitul pe profit a crescut, au crescut absolut toate lucrurile. Venind în plan local să creștem în continuare costuri pentru ceea ce înseamnă coșul zilnic al unei familii este inacceptabil. Și spun asta pentru că, odată cu acest proiect de hotărâre, am refuzat iluzia unei comasări. Am solicitat primarului general, tocmai pentru a face economie și pentru a avea o administrație eficientă, pentru că o creștere, de exemplu, a costului biletului de la 3 la 5 lei ar fi adus un plus STB de 100 de milioane de lei. I-am oferit o variantă în care ar fi putut să economisească 200 de milioane de lei. Ea nu a fost acceptată și ăsta a fost și motivul pentru care nu am fost de acord și ne-am abținut cu comasările”, a declarat edilul sectorului 4, potrivit Mediafax.

Fostul candidat la postul de primar general propune diferite comasări de instituții din subordinea PMB

Concret, Daniel Băluță a propus ca ARCUB, PROEDUS, CREART să fie comasate, adică absorbite de Direcția de Cultură împreună cu celelalte entități pe care primarul general le-a propus”.

Potrivit edilului de la Sectorul 4, la ARCUB lucrează 51 de oameni, la PROEDUS lucrează 71 de oameni, la CREART 49 de oameni, la Direcția de Cultură 28 de oameni, iar la Direcția de Presă 25 de oameni. Astfel, Băluță i-a propus lui Ciucu să reducă de la 224 de posturi pentru aceste entități la 30 de posturi, în loc să scumpească biletele.

„Asta înseamnă o economie doar salarială de minim 100 de milioane de lei la care adăugăm cei încă 100 de milioane de lei cheltuiți pentru diverse petreceri în cursul anului 2025. Așadar, primarul general preferă să crească prețul biletului decât să economisească și, într-adevăr, să genereze reformă. Spun lucrurile astea pentru că de orice mă poate acuza cineva, dar mai puțin de populism. (…) În afară de faptul că, de exemplu, Direcția de Audit din cadrul primăriei Municipului București are angajați 24 de oameni, iar corpul de control al primarului are 27 de oameni, deci 51 de oameni, reamintesc că încă de acum 6 ani conducerea celor două direcții a fost gestionată de Partidul Național Liberal.

„Nu putem arbitra niciodată o astfel de reglare de conturi într-un stil mafiot

Mai mult decât atât, din mai 2025, ordonatorul de credit al primăriei Municipului București a fost un reprezentant al Partidului Național Liberal. Ca atare, nu putem arbitra niciodată o astfel de reglare de conturi pe care primarul general – într-un stil mafiot – încearcă să o rezolve în interiorul propriului partid. Este regretabil că asistăm la un astfel de comportament. Nu m-am așteptat niciodată să văd așa ceva. Practic, acest comportament de baron nu face altceva decât să ne arate că în timpul campaniei electorale, domnul primar general a indus în eroare cetățenii. A mințit. Dorința de a face reformă ne există, după cum vedeți”, mai spune social-democratul.

Ciucu trece sub tăcere marile lucrări de infrastructură

Acesta îi reproșează lui Ciprian Ciucu faptul că trece sub tăcere lucrări de infrastructură, pasajul Petricani, prelungirea Ghincea, Delfinului sau Inelul Median.

„Singura preocupare pe care dânsul o are este aceea de a-și regla conturile. Nu este normal să se întâmple așa ceva și în niciun caz nu ne vom implica într-o astfel de operațiune demnă de clanul Soprano. Îl îndemn încă o dată pe primarul general să se apuce de treabă, să nu se mai plângă, să înceteze cu aceste apucături. Bucureștenii au nevoie de dreptate, au nevoie de apă caldă, au nevoie de căldura, au nevoie de respect din partea primarului general. Aceasta este consecința politizării unei dispute electorale pentru poziția de primar general. Aceasta este ceea ce a reușit în campania din decembrie dreapta să aducă în fața bucureștenilor. Această modalitate de a trișa și de a minți în această modalitate alegătorii este inacceptabilă și din aproape în aproape, după cum vedeți, arătăm cu foarte mare exactitate care sunt caracteristicile domnului Ciprian Ciucu”, mai acuză Băluță.

Daniel Băluţă: „Domnule Ciucu, sunteți un om fără caracter!”

Ciprian Ciucu a recunoscut că a fost apelat de politicieni ca să nu se atingă de angajaţi din primărie. „Finanţarea este atât de jos încă n-am ce negocia. Hai să negociem, dar ce să-ţi dau?”

Cele mai noi

