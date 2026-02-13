Ce înseamnă recesiunea tehnică, pe înțelesul tuturor. Economistul Adrian Negrescu: Dezastrul a început imediat după preluarea mandatului de către Bolojan

România se află, oficial, în recesiune tehnică, după trei trimestre de scădere economică, înregistrate în 2025, a precizat, în exclusivitate pentru Gândul, specialistul în economie Adrian Negrescu. Acesta a precizat, de asemenea, că în ultimele luni, indicatorii au arătat o înrăutățire a situație, din cauza taxelor impuse de Guvernul Bolojan și a scăderii puterii de cumpărare.

Preluarea mandatului de premier de către Ilie Bolojan la data de 23 iunie 2025 a însemnat începutul sfârșitului pentru economia șubredă a României. Potrivit analistului, Adrian Negrescu, România a înregistrat anul trecut trei trimestre de scădere economică, în contextul măsurilor de austeritate impuse de șeful Executivului.

„În 2025, anul trecut, am avut trei trimestre de scădere economică, adică de recesiune. Ce înseamnă recesiune tehnică? Înseamnă două trimestre consecutive de scădere economică”, a declarat Adrian Negrescu, pentru Gândul.

„Evoluția economică a României urmează tiparul unor dinți de fierăstrău”

Adrian Negrescu a confirmat că traiectoria economică urmează un trend descendent care s-a accentuat, după preluarea mandatului de către guvernul Bolojan. Se pare că românii se vor confrunta și în primul trimestru din 2026 cu consecințele dezastruoase ale măsurilor guvernamentale, a subliniat specialistul. Acesta a adăugat că țara noastră se află în continuare primul loc în ceea ce privește inflația, care a atins 10%.

„Evoluția economică a României, în momentul de față, urmează tiparul unor dinți de fierăstrău, adică avem trimestre cu creștere economică, trimestre cu scădere economică, perioadă care probabil se va prelungi și în primul trimestru din acest an. Altfel spus, ce s-a întâmplat în 2025, după preluarea mandatului de către guvernul Bolojan, este scădere economică care s-a accentuat în ultimul trimestru la 1,9%, pe fondul, bineînțeles, al creșterii taxelor și impozitelor și al menținerii inflației la un nivel foarte ridicat, cel mai ridicat din Europa 10%. Altfel, spus, puterea de cumpărare a scăzut, companiile și-au redus expunerea în piețe, au făcut mai puține afaceri, mai puține vânzări, iar asta s-a văzut inclusiv în creșterea economică”, a precizat Adrian Negrescu pentru Gândul.

„Am trecut de perioada cea mai dificilă și ne dreptăm spre o zonă de stabilizare economică”

Există însă și o „luminiță” la capătul tunelului, în ultima parte a lui 2026, când inflația va înregistra o scădere. Negrescu subliniază însă că depinde de Guvern dacă va putea transforma această stabilizare a economiei într-o creștere.

„Urmează ca din a doua parte a anului viitor a acestui an, să vedem și primele semne de revenire economică, în contextul în care inflația se va tempera, va scădea de la 10% spre 4% – 5%, iar Banca Națională probabil va fi nevoită să reducă dobânda apoi politică monetară, altfel spus, să ieftinească creditele și ratele pe care le au de plătit românii. Mai mult decât atât, economia reală, economia privată și-a restructurat operațiunile la acest început de an și privesc de pe o poziție mult mai solidă dinamica vânzărilor, dinamica lanțelor economice. Altfel spus cred că am trecut de perioada cea mai dificilă și ne dreptăm spre o zonă de stabilizare economică”, a declarat Adrian Negrescu.

FOTO: Mediafax/Facebook

