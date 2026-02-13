Prima pagină » Știri politice » Urmează testul de foc pentru Guvernul Bolojan. Câciu: „Dacă Fitch păstrează perspectiva negativă asupra României este încă un eșec”

Ruxandra Radulescu
13 feb. 2026, 17:21, Știri politice
Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor, a atras atenția că deși agenția Fitch ar putea păstra o perspectivă negativă asupra ratingului României, acoliții lui Bolojan vor ieși în față să-i laude „incompetența”.

Fostul ministru al Finanțelor a subliniat că susținătorii lui Bolojan de la nivelul puterii se pregătesc deja să-l laude pe șeful Executivului, în cazul că agenția de rating Fitcjh va păstra perspectiva negativă asupra României. Câciu a menționat că acoliții premierului ar fi bine compensați pentru a-și oferi susținerea și a-i manipula pe români.

„Dacă mâine Fitch păstrează perspectiva negativă asociată ratingului României înseamnă că asistăm la încă un eșec al politicii duse de Bolojan.
Propaganda vă va spune ca e foarte bine, vor lăuda performanța incompetenței.
Deja îsi pregătesc mesajele pentru că se plătesc bani grei ca sa îl laude pe Ilie.
Menținerea perspectivei negative înseamnă eșecul politicii promovate de Bolojan! Punct!”, a precizat Adrian Câciu într-o postare pe Facebook.

În continuare, Adrian Câciu subliniază că majoritatea cetățenilor resimt intens consecințele dezastuoase ale măsurilor Guvernului și nu mai pot fi „mințiți”

„V-am spus asta acum câteva zile!
Românii nu mai pot fi mințiti!
Eșec pe linie.
Inflatie mare!
Șomaj mare!
Deficit de cont curent imens!
Deficit fiscal mare si după cosmetizăr!
Recesiune mare!
Scadere consum 6 luni la rând!
Datorie publică de peste 60% din PIB.
Ăsta e „eroul” nației.

În fapt, al unei minorități.”, a precizat Adrian Câciu în postare.

