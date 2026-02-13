„Nu vreau să vă pierd”, le spune Merz, din Germania, statelor balcanice care vor să adere la UE. „Cineva este împotrivă, dar trebuie să depășim asta“

Cancelarul german Friedrich Merz recunoaște că se simte „din ce în ce mai incomod” din cauza incapacității UE de a înregistra progrese semnificative în procesul de aderare. În cadrul sesiunii de întrebări de la Conferința de Securitate de la Munchen, oficialul german a abordat subiectul controversat al extinderii UE, inclusiv în ceea ce privește Muntenegru, al cărui președinte a pus întrebarea.

„Mă simt din ce în ce mai inconfortabil în ceea ce privește abordarea noastră față de țările dumneavoastră. Trebuie să redeschidem o nouă strategie. Nu vreau să vă pierd. Faceți parte din continentul european și, prin urmare, sunteți potențial parte din Uniunea Europeană. Există un elefant în cameră. Toată lumea știe că aici, în această cameră, cineva este împotriva acestui lucru, dar trebuie să depășim asta. Este un vot unanim în Consiliul European pentru a deschide următorul capitol, dar trebuie să depășim acest lucru. Cel mai târziu, după alegerile care vor avea loc în aprilie, sper că vom putea deschide următoarele capitole și să vă aducem tot mai aproape de Uniunea Europeană, chiar în final ca membri”, a spus Merz.

Cancelarul german pare să facă referire la alegerile parlamentare din Ungaria din aprilie, spunând că „după alegerile care vor avea loc în aprilie, sperăm că vom putea deschide următoarele capitole și vă vom apropia din ce în ce mai mult de UE”.

Viktor Orban a avut miercuri o reacție virulentă și a afirmat că Bruxelles-ul și Kiev-ul au „declarat un război deschis” împotriva Ungariei. Reacția a survenit în urma unui articol publicat de Politico care detalia un plan inedit pentru aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană până în 2027.

Conform informațiilor dezvăluite de Politico, oficialii de la Bruxelles explorează un model de „aderare parțială” sau „membership lite” pentru Ucraina. Planul vizează acordarea unui statut de membru parțial al Ucrainei până în 2027, chiar înainte de finalizarea tuturor reformelor necesare pentru calitatea de membru cu drepturi depline.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Viktor Orban spune că Uniunea Europeană și Ucraina „au declarat război” Ungariei

Mesajul alarmant al cancelarului Merz, de la Conferința de securitate de la München: „Ordinea mondială, așa cum o știm, nu mai există”