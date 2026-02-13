Prima pagină » Știri externe » „Nu vreau să vă pierd”, le spune Merz, din Germania, statelor balcanice care vor să adere la UE. „Cineva este împotrivă, dar trebuie să depășim asta“

„Nu vreau să vă pierd”, le spune Merz, din Germania, statelor balcanice care vor să adere la UE. „Cineva este împotrivă, dar trebuie să depășim asta“

13 feb. 2026, 17:02, Știri externe
„Nu vreau să vă pierd”, le spune Merz, din Germania, statelor balcanice care vor să adere la UE. „Cineva este împotrivă, dar trebuie să depășim asta“

Cancelarul german Friedrich Merz recunoaște că se simte „din ce în ce mai incomod” din cauza incapacității UE de a înregistra progrese semnificative în procesul de aderare. În cadrul sesiunii de întrebări de la Conferința de Securitate de la Munchen, oficialul german a abordat subiectul controversat al extinderii UE, inclusiv în ceea ce privește Muntenegru, al cărui președinte a pus întrebarea.

„Mă simt din ce în ce mai inconfortabil în ceea ce privește abordarea noastră față de țările dumneavoastră. Trebuie să redeschidem o nouă strategie. Nu vreau să vă pierd. Faceți parte din continentul european și, prin urmare, sunteți potențial parte din Uniunea Europeană. Există un elefant în cameră. Toată lumea știe că aici, în această cameră, cineva este împotriva acestui lucru, dar trebuie să depășim asta. Este un vot unanim în Consiliul European pentru a deschide următorul capitol, dar trebuie să depășim acest lucru. Cel mai târziu, după alegerile care vor avea loc în aprilie, sper că vom putea deschide următoarele capitole și să vă aducem tot mai aproape de Uniunea Europeană, chiar în final ca membri”, a spus Merz.

Cancelarul german pare să facă referire la alegerile parlamentare din Ungaria din aprilie, spunând că „după alegerile care vor avea loc în aprilie, sperăm că vom putea deschide următoarele capitole și vă vom apropia din ce în ce mai mult de UE”.

Viktor Orban a avut miercuri o reacție virulentă și a afirmat că Bruxelles-ul și Kiev-ul au „declarat un război deschis” împotriva Ungariei. Reacția a survenit în urma unui articol publicat de Politico care detalia un plan inedit pentru aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană până în 2027.

Conform informațiilor dezvăluite de Politico, oficialii de la Bruxelles explorează un model de „aderare parțială” sau „membership lite” pentru Ucraina. Planul vizează acordarea unui statut de membru parțial al Ucrainei până în 2027, chiar înainte de finalizarea tuturor reformelor necesare pentru calitatea de membru cu drepturi depline.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Viktor Orban spune că Uniunea Europeană și Ucraina „au declarat război” Ungariei

Mesajul alarmant al cancelarului Merz, de la Conferința de securitate de la München: „Ordinea mondială, așa cum o știm, nu mai există”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Macron denunță „hidra antisemită” care a cuprins toată Franța, la 20 de ani de la uciderea prin tortură a lui Ilan Halimi
17:17
Macron denunță „hidra antisemită” care a cuprins toată Franța, la 20 de ani de la uciderea prin tortură a lui Ilan Halimi
SURSE Controversă în Germania. Revine Angela Merkel? Ce funcție este vehiculată pentru fostul cancelar al Germaniei
16:42
Controversă în Germania. Revine Angela Merkel? Ce funcție este vehiculată pentru fostul cancelar al Germaniei
FLASH NEWS Mesajul alarmant al cancelarului Merz, de la Conferința de securitate de la München: „Ordinea mondială, așa cum o știm, nu mai există”
16:32
Mesajul alarmant al cancelarului Merz, de la Conferința de securitate de la München: „Ordinea mondială, așa cum o știm, nu mai există”
FLASH NEWS Ochelarii lui Macron au ajuns și la Conferința de la Munchen. Cum a fost ironizat președintele francez. „Ce s-a întâmplat la Davos, nu trebuie să rămână la Davos“
15:36
Ochelarii lui Macron au ajuns și la Conferința de la Munchen. Cum a fost ironizat președintele francez. „Ce s-a întâmplat la Davos, nu trebuie să rămână la Davos“
FLASH NEWS „Blestemul“ de la Luvru: După jafuri, scandaluri și greve, muzeul este afectat de o „scurgere majoră de apă”. Mai multe săli închise. Opere celebre deteriorate
14:23
„Blestemul“ de la Luvru: După jafuri, scandaluri și greve, muzeul este afectat de o „scurgere majoră de apă”. Mai multe săli închise. Opere celebre deteriorate
CONTROVERSĂ Șeful NATO ironizează Rusia la Conferința de Securitate de la München: „Vor să pară urși puternici, dar se mișcă prin Ucraina cu viteza unui melc”
13:29
Șeful NATO ironizează Rusia la Conferința de Securitate de la München: „Vor să pară urși puternici, dar se mișcă prin Ucraina cu viteza unui melc”
Mediafax
Liana Arsenie, președinta CAB: „N-aș spune că materialul Recorder este unul de presă”
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Cancan.ro
Românul care a câștigat 10 milioane de euro la LOTO, sufocat de datorii! Și-a 'vândut' și părinții la cămătari!
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Adevarul
„Nu mai e ca înainte”. Mărturiile românilor dintr-o țară europeană renumită până de curând pentru nivelul de trai
Mediafax
Mai mult de două treimi dintre europeni simt că țara lor este amenințată. Majoritatea cer o UE mai bine apărată
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Aliații NATO nu mai consideră că SUA contribuie la descurajarea inamicilor. „Cei mai sceptici” membri, conform unui sondaj Politico
Cancan.ro
Meko și Dorian Popa l-ar fi tocmit pe 'Măcelarul lui Bebino' să-l aranjeze pe Alex Bodi. Au pus preț pe capul musculosului
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face și cum arată acum Mirela Stoian, cea care a interpretat-o pe Lila, în „Vacanța Mare”. Actrița a intrat într-un con de umbră de ani buni
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Video / Primele imagini cu mașina care a ars ca o torță. O femeie a murit, șoferul în stare gravă
Descopera.ro
Cum arată ultima suflare a unei stele aflate pe moarte?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Un nou studiu sugerează că viața nu ar fi apărut pe Pământ cum credeam până acum
VIDEO EXCLUSIV Gabriela Folcuț, director executiv ARB: “Interoperabilitatea și competențele digitale sunt marile vulnerabilități ale României”
17:19
Gabriela Folcuț, director executiv ARB: “Interoperabilitatea și competențele digitale sunt marile vulnerabilități ale României”
REACȚIE PSD îl amenință pe premierul Bolojan cu demiterea. Claudiu Manda: „Schimbați-vă sau vă schimbăm”
17:08
PSD îl amenință pe premierul Bolojan cu demiterea. Claudiu Manda: „Schimbați-vă sau vă schimbăm”
EXCLUSIV Ce înseamnă recesiunea tehnică, pe înțelesul tuturor. Economistul Adrian Negrescu: Dezastrul a început imediat după preluarea mandatului de către Bolojan
17:08
Ce înseamnă recesiunea tehnică, pe înțelesul tuturor. Economistul Adrian Negrescu: Dezastrul a început imediat după preluarea mandatului de către Bolojan
Copiii care pot fi înscriși la grupa pregătitoare în 2026
17:00
Copiii care pot fi înscriși la grupa pregătitoare în 2026
SCANDAL Ciolacu insistă că Bolojan a trucat cifrele de azi. „Am atașat și două grafice, folosind exclusiv datele europene/Operația reușită, pacientul mort”
16:57
Ciolacu insistă că Bolojan a trucat cifrele de azi. „Am atașat și două grafice, folosind exclusiv datele europene/Operația reușită, pacientul mort”
INEDIT Primăria Iași înlocuiește toaletele inteligente „vechi”, niciodată folosite, cu WC-uri cu panouri solare și supraveghere video. Cât vor costa
16:47
Primăria Iași înlocuiește toaletele inteligente „vechi”, niciodată folosite, cu WC-uri cu panouri solare și supraveghere video. Cât vor costa

Cele mai noi

Trimite acest link pe