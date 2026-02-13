Prima pagină » Știri externe » Macron denunță „hidra antisemită” care a cuprins toată Franța, la 20 de ani de la uciderea prin tortură a lui Ilan Halimi

13 feb. 2026, 17:17, Știri externe
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Palatul Élysée pentru a comemora 20 de ani de la asasinarea tânărului evreu francez Ilan Halimi, torturat până la moarte, că Franța este cuprinsă de o „hidră antisemită” care a cuprins „fiecare crăpătură” a societății, scrie France 24.

Emmanuel Macron a ținut vineri un discurs în care a denunțat creșterea fenomenului antisemit din Franța. În acest context, președintele francez a folosit metafora „hidrei” pentru a descrie fenomenul care se regenerează constant și care, în viziunea sa, îmbracă astăzi trei forme principale în societatea franceză: antisemitismul islamist, antisemitismul de extremă stânga și antisemitismul sub masca antisionismului.

„În 20 de ani și în ciuda eforturilor hotărâte ale polițiștilor, jandarmilor, judecătorilor, profesorilor și oficialilor aleși, hidra antisemită a continuat să avanseze”, a spus Macron. „Luând în permanență chipuri noi, s-a strecurat în inima societăților noastre, în fiecare crăpătură, prea adesea însoțită de același pact al lașității: să tacă, să refuze să vadă”, a continuat acesta.

Emmanuel Macron a plantat un stejar pentru a-l comemora pe Halimi

Pentru a-l comemora pe Halimi, a cărui răpire și asasinare în 2006 a îngrozit Franța, Macron a plantat un stejar în grădina Palatului Élysée și a subliniat că lupta împotriva antisemitismului trebuie să implice toți francezii. De asemenea, Macron a cerut o „pedeapsă de ineligibilitate” (care nu poate fi ales) pentru oficialii găsiți vinovați de remarci antisemite și rasiste.

Halimi a fost răpit de o bandă de aproximativ 20 de tineri în ianuarie 2006 și torturat într-un cartier de locuințe sociale din suburbia pariziană Bagneux. Acesta a fost găsit trei săptămâni mai târziu, însă a murit în drum spre spital.

Franța găzduiește cea mai mare populație evreiască din Europa de Vest, de aproximativ o jumătate de milion de oameni, precum și o comunitate musulmană semnificativă, sensibilă la situația dificilă a poporului palestinian din Gaza.

